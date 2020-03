“Jugar por el ascenso es una de las posibilidades”, dijo José Gutiérrez

En medio de la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional a raíz del coronavirus, el capitán del equipo de básquetbol de Villa Mitre y su entrenador ofrecieron este domingo una entrevista en vivo vía Instagram.

La entrevista fue organizada y realizada por el área de prensa de Los Guerreros y en una de las primeras preguntas, la consulta para José Gutiérrez fue saber cómo transita la cuarentena.

“Trato de meterle onda a la situación y hacer los ejercicios que nos mandan, lo que se pueda en el departamento. Y viendo las noticias para ver cómo evoluciona la situación”, dijo Gutiérrez.

“A mí el parate me vino bien para mejorar algunas dolencias producto de no poder parar durante tantos partidos jugados. Pero desde lo físico, me gustaría hacer algunas otras cosas que no se pueden... Vivo en un departamento y no puedo salir a correr, por ejemplo. Supongo que si el torneo se reanuda, darán un tiempo extra para el reacondicionamiento físico”, agregó el capitán de Los Guerreros.

“Esperemos que la Liga Argentina retome el torneo, no sé cuándo ni en qué condiciones. Desde el equipo estamos trabajando para seguir activos. Ayer por ejemplo (sábado) hicimos una charla virtual con Marcial Pérez (NdR: especialista en neurociencia). Esperemos que esto se soluciones pronto”, agregó.

Cuando le preguntaron si Villa Mitre quiere el ascenso a la Liga Nacional, el base no minimizó el objetivo.

“Seguro. ¿Quien dice que no? Queremos ganar cada partido y demostramos que también ganamos de visitante, lo más difícil de lograr. Tuvimos la contra de no tener la localía, algo clave porque en Villa Mitre no nos gana nadie. Pero de visitante hemos respondido y tenemos confianza. (Ascender) Es una de las posibilidades, por qué no”, afirmó.

De Tomasi: “Se extraña la adrenalina"

A su turno el entrenador Lisandro De Tomasi hizo un repaso a cómo vive el parate.

“Los clubes están con mucha incertidumbre sobre cuándo y cómo se vuelve. La adrenalina de los juegos se extraña bastante”, reconoció.

También analizó en qué momento de la temporada afectó la cuarentena la marcha del equipo.

“Bajamos el rendimiento en el último partido ante Atenas de Patagones, en Monte Hermoso. En ese juego no nos sentimos cómodos. Estuvimos lejos de nuestra mejor versión, porque antes de eso fuimos muy regulares”, afirmó el DT.

Como ha dicho en otras oportunidades, a De Tomasi no lo sorprende que Villa Mitre esté 2º en la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

“Creíamos que podíamos estar. Después el torneo te acomoda. Creo que siempre soñamos con poder estar donde estamos. Entrenamos y trabajamos para ello. Uno sale a buscar esa meta, después son los resultados los que lo determinan”, dijo.

“Hemos hecho grandes partidos tanto de visitante como de local. Si hay algo que destacar es eso: se sale a buscar el partido tanto de local como de visitante. Estamos en la estadística como el segundo equipo que más juegos ganó afuera. Y parte de eso tiene que ver con la preparación, que transcurrió en varias canchas, y con la jerarquía y experiencia de los jugadores que tenemos”, concluyó De Tomasi.