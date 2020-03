Coronavirus: una diputada provincial dispuso donar dos meses de dieta al comité de crisis de su distrito

La diputada provincial Laura Aprile (Cambiemos-Tres Arroyos) dispuso donar sus próximas dos dietas al comité de crisis que se conformó en su distrito para combatir a nivel local los efectos de la pandemia mundial por el Coronavirus.

"La intención inicial era donar mi dieta a la comisión Amigos del Hospital Municipal de Tres Arroyos, pero finalmente irá a un fondo con el cual se comprará todo lo que requiera el sistema de salud del distrito en las próximas semanas, cuando llegue el período crítico de contagios", dijo la legisladora a La Nueva.

Aprile envió una nota a la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense para que el trámite se realice en forma directa, mediante una transferencia bancaria. De no ser posible, ella misma en persona hará el depósito.

"Esto lo hice porque lo sentía, porque creo que es lo que corresponde. No hay mucho más para explicar. Si tuviera que decir algo, nada más diría que me gustaría que funcionarios y todos los que estamos en un cargo público hiciéramos lo mismo, cada cual con lo que pueda o crea conveniente", señaló.

"No digo que todos donemos el 100% de nuestros sueldos o dietas, pero tenemos que dar el ejemplo. Hay mucha gente que no puede hacer ni una changa en estos días y no cobra ni un peso, y otros que han visto resentidos sus sueldos, y creo que todos tenemos que ponernos a tono", añadió.

En cuanto a la posibilidad de que la Cámara Baja bonaerense adopte una medida general similar a la que ella tomó en lo personal, Aprile dijo que tiene entendido que el tema fue tratado por los presidentes de bloques, pero aún "no hay nada oficial".

"La parálisis económica ya se está sintiendo, así como la crisis social aparejada. Es cierto que dos meses de una dieta no va a cambiar mucho, pero si todos lo hacemos sí se va a notar", finalizó.