Increíble: el hombre que corrió un medio maratón en su terraza: 21km, en 3h18m

El atleta Agustín Moreno tiene 35 años y logró todo un récord: correr en su balcón -de cuatro metros-, durante 3 horas y 18 minutos, para completar 2.110 vueltas, lo que significó 21 km y 97 metros. Con una paricularidad: en cada vuelta tiraba un garbanzo en un balde.

"Los garbanzos me ayudaron a contar las vueltas. Cada cien garbanzos era un kilómetro y en cada vuelta a la terraza metía un garbanzo en un balde. También corrí en sentido contrario", detalló este español.

Cada vuelta tiraba un garbanzo en el balde.

En el "circuito" estaban marcadas la salida y la llegada y en el mínimo recorrido había animación con globos y música para ayudar a pasar el tiempo.

La idea de Agustín -que transmitió por Instagram todo el recorrido- surgió a raíz de la suspensión del medio maratón que debía disputarse en Zaragoza.

Los recuerdos de esta iniciativa.

"Quería hacer un homenaje a los atletas que iban a participar en el Medio Maratón y demostrar que en casa también se pueden hacer cosas y que no hace falta salir a la calle para practicar deporte. También quise concienciar a la gente de la gravedad del Covid-19 y que no hay que salir. Mucha gente no se lo tomó en serio y creo que se deberían haber tomado ciertas medidas antes, como cerrar las ciudades", criticó. (El Español y La Nueva.).