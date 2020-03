"Lo siento como algo totalmente irresponsable y egoísta", dijo Hamilton

A través de sus redes sociales, el británico Lewis Hamilton, seis veces campeón de Fórmula 1, expresó su dolor por las muertes que se suceden a diario en el mundo, y también manifestó su preocupación por quienes no cumplen con la cuarentena.

"Me entristece mucho la cantidad de muertes que está habiendo en todo el mundo. Sé que la mayoría de nosotros tenemos un conocimiento limitado del porqué y el cómo esto ha sucedido. No podemos hacer nada salvo autoaislarnos, intentar no contagiarnos y así evitamos propagarlo", manifestó el inglés.

"Hay gente que todavía va a clubs y bares y hay grandes reuniones, lo que personalmente siento como algo totalmente irresponsable y egoísta", agregó Hamilton.

El piloto británico, en contacto directo con sus fanáticos y aficionados a través de un livestream, también agradeció el trabajo que realizan día a día los encargados de la salud en cada país.

"Estoy rezando cada día por la seguridad de mi familia, pero también rezo por tí. Estoy rezando por los que trabajan en tiendas, entregas, médicos y enfermeras que ponen en riesgo su salud para ayudar a otras personas y a mantener los países en funcionamiento. Esos son los héroes. Por favor hay que mantenerlos a salvo".

"Si podés, intentá usar este tiempo para estudiar tu vida y la situación, cómo querés cambiar las cosas e ir para adelante. Ojalá que con esto la gente se dé cuenta que la salud no tiene precio", cerró Lewis.