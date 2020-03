Importante donación de la empresa italiana Pirelli al gobierno de Lombardía

La empresa proovedora de neumáticos italiana Pirelli donará 65 respiradores de terapia intensiva, 5.000 trajes de protección para trabajadores de la salud y 20.000 mascaras al gobierno de Lombardía (Italia), en apoyo a la emergencia sanitaria que afecta al país.

El equipo médico, que ayudará al gobierno regional a apoyar a sus hospitales, fue donado por Pirelli con la cooperación del Banco de Construcción de China. El material llegará al aeropuerto de Milán mañana, gracias a los esfuerzos de la compañía y sus socios chinos.

Together for Italy, Together for Research #COVID19italia https://t.co/OzCnka0yoi