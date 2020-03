"Rezo por la salud y la cura del coronavirus", afirmó Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, afirmó hoy que reza "por la salud y la cura" de todas las personas afectadas por la pandemia del coronavirus.



"Pueda Dios curar esta enfermedad que ustedes tienen, física, mental o espiritual. Pueda darles salud, energía y alegría", escribió Djokovic en sus cuentas de las redes sociales.



En su extensa publicación, el tenista serbio se suma además a la campaña para que las personas permanezcan en sus casas como medida preventiva para la propagación del Covid-19, según consigna un despacho de la agencia italiana de noticias ANSA.



"No podemos estar sanos si nuestro mundo no está sano. Este es el momento para todos de reunirnos y unirnos. Intentemos de verdad pasar tiempo de calidad con la familia en casa, disfrutando las pequeñas cosas de la vida", destacó Djokovic.



El serbio insistió en que "intentemos reír, amar y dedicarle tiempo al trabajo interior. Rezar, meditar, comer sano, cantar, bailar, leer, escribir, entrenarse, dormir bien, entrenar nuestro cerebro para lindos pensamientos. Esta es una gran oportunidad", puntualizó.



Djokovic consideró que "estando en casa esperamos no sólo ayudar a hacer más lenta la difusión de este virus, sino darnos también la posibilidad de afrontar realmente algunas emociones que olvidamos".



"Debemos cavar profundo y regenerarnos en cada nivel de nuestro ser. Sólo así podremos aumentar nuestra vibración y ayudar a nuestra Madre Tierra a curarse rápidamente. Somos todos UNO. Vivimos todos en el mismo mundo. Estaremos más fuertes y más unidos, estoy seguro", completó "Nole" Djokovic. (Télam)