Insólito: Nápoli anunció que volverá a los entrenamientos el próximo miércoles

En un comunicado que generó mucha controversia, el Nápoli anunció que volverá a los entrenamientos este miércoles 25 de marzo, a pesar de que el coronavirus en Italia ya causó más de 4000 muertos y se conocen arriba de 40.000 casos positivos.



El conjunto napolitano, rival del Barcelona de Lionel Messi en los octavos de final de la Champions League, suspendió sus prácticas el viernes 13 de marzo, luego de que la UEFA decretara la cancelación de ese encuentro.



Antes de que los jugadores y cuerpo técnico cumplan las dos semanas de aislamiento, el club pretende retomar las prácticas, según comunicó hoy en su página web oficial.



Primero se hablaba de regresar el lunes 23 y ahora se informó que será dos días después. En un breve comunicado de la institución, se aclaró que los futbolistas comandados por Gennaro Gattuso deberán volver a sus domicilios después de cada entrenamiento.

En una medida que ha sido muy criticada, uno de los primeros en expresar su rechazo fue Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC).

"El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos dos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomático de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa.”

La Serie A italiana está parada hasta el 3 de abril, aunque parece casi imposible que para esta fecha se pueda reanudar la competición aunque sea a puertas cerradas.