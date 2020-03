"No hay un hospital de campaña ni hay que generar pánico", dijo el director del Penna

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo señaló esta mañana en diálogo con Panorama, en LU2, que la carpa colocada en el interior del centro asistencial “no es un hospital de campaña ni hay que generar pánico”.

El doctor sostuvo que “simplemente es un espacio para usarse como extra en caso de necesidad. No es algo para usar ahora, pero que nos sirve para anticiparnos, porque no sabemos qué puede llegar a venir. Tampoco es un hospital de campaña como se dijo”.

Al mismo tiempo, señaló que “por el momento va a ser un espacio ocioso, que hay que equipar, pero que en su momento nos pueda llegar a servir como espacio de evaluación para pacientes, que queremos que no entren al hospital y no aumente el tránsito en el mismo. Acá no se va a internar gente, ni nada por el estilo”

“Nos pareció que anticiparse a la contingencia está bueno, pero aún no tenemos equipada la zona, ni vamos a usarlo en lo inmediato”, añadió.

Se trata de una carpa de 6x6, de lona, que se colocó en una zona techada por las inclemencias climáticas. No tiene nada adentro, deberá ser equipada y solo está para usarla en caso de ser necesaria.

A su vez, se refirió al audio que se hizo viral en las últimas horas contando sobre esta situación:

“El audio lo envió un médico del hospital al cual conocemos obviamente y sabemos de su buena intención, aunque generó bastante alarma porque se viralizó y es un momento donde tenemos que llevar tranquilidad, no ocultar nada, pero tampoco alarmar, porque esto genera miedo o pánico y eso empeora las cosas”, detalló.

Por otro lado, agregó que “ese audio habló de la falta de insumos y ayer la Dirección Provincial de Hospitales nos avisó que tanto para la protección de pacientes, como para la de profesionales ya está en el ministerio y durante el día de hoy comenzará el reparto en todos los hospitales de la provincia y nosotros al estar en una región más alejada debemos coordinar la logística para traerlos o buscarlos”.

A su vez, sobre la falta de barbijos y otros insumos comentó que eso “no es real”.

“Lo único que hay una escasez de los barbijos N 95, algo que le pasó a todos los hospitales, porque mucha gente se los ha llevado del mismo hospital, quizás una actitud despreciable pero también generada por miedo o pánico. Eso genera la facilidad de mantener un acopio. Previo a todo esto teníamos alrededor de 30 mil barbijos quirúrgicos, que son los que se usan habitualmente, y los N95 en falta en todos lados, incluso en los lugares que venden”, contó.

Por último, sobre el equipamiento de los hospitales, Peluffo señaló que “la carencia mayor la tenemos en el material humano. En estos últimos años se achicó y hay que salir a buscar gente para cubrir diversos cargos. Los hospitales no se preparan para epidemias, sino para situaciones normales. En ningún lugar, los hospitales alcanzaron. Nosotros estamos bien para un normal funcionamiento, ahora debemos reequiparnos y generar nuevas unidades de terapias intensivas y todo eso está en proceso. Estamos armando un plan para eso”.