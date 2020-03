Omar “Beto” Sotelo, un cuarto de siglo asistiendo a la comunidad de Stroeder

Un 2 de marzo como hoy, pero del año 1995, Omar “Beto” Sotelo, actual jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Stroeder, fue nombrado bombero y desde allí abrazó una profesión voluntaria que llega a su 25º aniversario.

“Necesitaría muchas horas para explicar cómo fueron estos años y las cosas me causaron más impacto. Estuve prácticamente casi de los inicios del cuartel, cuando no teníamos infraestructura edilicia; no teníamos vehículos prácticamente -utilizábamos los nuestros- ni ropa de seguridad para asistir a las emergencias. Salíamos como podíamos para poder ayudar y colaborar”, cuenta a “La Nueva.”.

Apenas un año después de haber ingresado al cuerpo activo, ascendió a segundo jefe hasta abril 2004 y de allí a pasó a ser jefe hasta fines de 2010, cargo que volvió a ocupar desde enero de 2016 hasta la actualidad.

En todo este tiempo, Sotelo realizó un sin número de capacitaciones y cursos como bombero, entre los que se encuentran Desarrollo de las Comunicaciones, Defensa Civil, Operador en Rescate Vehicular, Cargas de Fuego y Riesgos Eléctricos, y Dirección y Comando, entre otros.

Al respecto, reconoce que en estos 25 años hubo muchos impactos, sobre todo psicológicos.

“Principalmente se dieron en las operaciones durante los accidentes, sobre todo cuando vinculan familias o chicos que, en mi caso personal, son muy impactantes. Siempre pedí que no me toque, pero las veces que he debido participar, por suerte, ha sido pequeñas cosas. Duele mucho ver los accidentados, pero en el momento ponemos una pared en la mente para poder trabajar”, enfatizó.

El servidor público, que cuenta con un gran reconocimiento en Stroeder por su labro, reconoció que gratifica mucho un llamado de alguien que no conoce reconociendo la labor del bombero.

“Lo positivo de esta localidad es la colaboración desinteresada con los bomberos. Recuerdo a cada uno de los que colabora con nosotros, con poco, con mucho, con dinero, con trabajo o con su tiempo; esas son cosas muy gratas que se llevan en la mente y el corazón”, aseveró.

Beto, como lo conocen todos, recuerda también a todas las personas que pasaron por el cuartel y sobre todo a su familia, a su esposa e hijos, ya que “es muy difícil para ellos cuando uno se va a una emergencias; por eso hay que agradecer el aguante”. (Agencia Carmen de Patagones).