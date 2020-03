Fórmula 1: ¿Se viene un truque entre Sebastian Vettel y Daniel Ricciardo?

Mientras los motores aguardan en silencio el comienzo del calendario 2020, en el mundo de la Fórmula 1 ya comienza a hablarse del mercado de pases de pilotos de cara al año próximo.

En tal sentido, en las últimas horas se habló de la posibilidad de un truque entre dos pesos pesados del actual parque de volantes; acción que, de concretarse, generará una fuerte revolución en la máxima.

A fin de ciclo 2020, el alemán Sebastian Vettel y el australiano Daniel Ricciardo habrán cumplido con su último año de contrato en Ferrari y Renault, respectivamente; circunstancia que, según se supo, habría generado el principio de las negociaciones.

En Australia, escenario del frustrado arranque del campeonato, el nombre de Vettel sonó para llegar a Renault en el 2021. Cuando lo consultaron, el alemán no lo negó: "No lo sé si me marcharé a Renault. No tengo una respuesta para esa pregunta. El dinero deja de ser el aspecto más importante llegado a cierto punto. Hay que disfrutar de lo que haces".

Cyril Abiteboul, jefe de la escuadra francesa, también se refirió sobre el tema: "No quiero decir que no, ya que es un gran piloto y un gran campeón. Trabajamos juntos en los motores y ganamos juntos".

Ricciardo, en tanto, con más cautela, admitió días atrás que respondería un llamado de Ferrari, pero que lo más importante es que "el Renault funcione en esta temporada".