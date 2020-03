"Era jugar a puertas cerradas, no nos mandaron a recuperar Malvinas", dijo un futbolista de Arsenal

El volante de Arsenal de Sarandí, Emiliano Méndez, aseguró hoy que solamente era "jugar a puertas cerradas" acerca de la suspensión de la Copa de la Superliga y todo el fútbol argentino.



"Pero era jugar un partido a puertas cerradas, no nos mandaron a recuperar las (Islas) Malvinas, eh", afirmó en su cuenta de Twitter sobre una expresión del futbolista de Milan, de Italia, Lucas Biglia.



En la red social citó un tweet en el que TyC Sports expresó: "Biglia y la banca a River: "Prefiero perder la categoría y no la vida".



Las declaraciones de Biglia, con pasado en el seleccionado argentino, fueron las siguientes: "Tengo cero hipocresía. Yo prefiero perder la categoría y no la vida. No somos superhéroes. Los jugadores no somos inmunes", sobre la no presentación de River el sábado pasado contra Atlético Tucumán, por la primera fecha de la Copa de la Superliga. (Télam)