El coronavirus no da tregua y los casos en el resto del mundo ya superan los de China

La epidemia de coronavirus alcanzó hoy otro hito luego de que el total de casos en el resto del mundo superara a los de China, donde comenzó el brote, mientras millones de personas en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos empezaron a encerrarse en sus casas y a abastecerse de provisiones en medio de cierres generalizados de fronteras anunciadas país tras país.



Los mercados mundiales volvieron a derrumbarse hoy por las consecuencias económicas de la pandemia, incluyendo la bolsa de Nueva York, donde las operaciones se interrumpieron 15 minutos luego de que los principales índices abrieran con caídas de hasta 11% y donde las pérdidas se acentuaron al reanudarse la actividad, al igual que en el resto del mundo.



A tres meses y medio de la detección del primer caso en China, España se convirtió hoy en el cuarto país entre los que poseen más infectados en el mundo, superando a Corea del Sur.



Sólo China, Italia e Irán tienen más casos confirmados de Covid-19 que España, donde el número de infectados se incrementó un 20% y alcanzó ya los 9.191, con 309 muertos, según el Ministerio de Sanidad español.





La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insinuó hoy la posibilidad de prohibir durante 30 días el ingreso a la Unión Europea (UE) de personas que no realicen viajes esenciales en un esfuerzo por contener la propagación del virus, que es altamente contagioso y particularmente letal para los adultos mayores o personas con otras enfermedades de base.



“Cuanto menos viaje, más podremos contener el virus", dijo en un mensaje grabado en video.



Von der Leyen dijo que las personas con residencia europea o que sean familiares de ciudadanos europeos, además de los diplomáticos, médicos y trabajadores de la saluda podrían quedar exentos. Los camioneros también podrían ser exceptuados para mantener el flujo de mercaderías.



La medida serviría como refuerzo a la decisión adoptada hoy por muchos países de la UE de restablecer controles en sus fronteras, como España, Alemania e Italia.



Alemania, donde los casos se incrementaron en más de 1.000 en 24 horas y restringir los cruces fronterizos desde Francia, Austria, Suiza, Dinamarca y Luxemburgo, aunque insistió en que el flujo de mercaderías continuará sin problemas.



La jefa de gobierno alemana, la canciller Angela Merkel, anunció hoy el cierre de la mayoría de los comercios y varios lugares públicos, como bares, clubes, teatros y piscinas de natación.



Los horarios de los restaurantes se limitarán, y las mesas deberán estar a una cierta distancia unas de otras, prosiguió, citada por la agencia de noticias DPA.



Sobre los viajes, Merkel dijo que los alemanes no deberían hacer viajes personales ni dentro del país ni hacia el extranjero, aunque no quedó claro si se trataba de una prohibición o un consejo.



A diferencia de la mayoría de sus vecinos europeos, el Reino Unido no ha cerrado bares, restaurantes ni escuelas ni prohibido grandes eventos para frenar el virus.



Sometido a críticas por el enfoque, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció hoy medidas más drásticas, entre ellas evitar los lugares públicos, que no cerrarán, y trabajar desde las casas en la medida de lo posible.



"Ya es hora de que todos frenen los contactos personales no esenciales y todos los viajes innecesarios", dijo el premier conservador en una aparición televisada.



Johnson agregó que quienes viven con alguien que tenga tos o fiebre deberían quedarse en sus casas durante 14 días, y llamó a evitar los pubs, clubes, teatros, cines y otros lugares públicos cerrados.



También pidió sólo asistir a los hospitales en casos necesarios, para no sobrecargar el sistema de salud del Reino Unido, donde las autoridades informaron hoy de 171 nuevos casos, que elevan el total a 1.543. Un total de 36 personas han fallecido.



En Asia, donde el virus hizo estragos desde diciembre pasado, autoridades urgieron hoy al público a mantener la vigilancia para conservar los avances logrados en la lucha contra un enemigo microscópico que amenaza las costumbres cotidianas y la vida de millones de personas.



En Estados Unidos, millones de personas comenzaron la semana encerrados en sus casas por el coronavirus.



Autoridades sanitarias estadounidenses dijeron hoy que el número de casos de coronavirus en el país ha llegado a un nivel comparable con el registrado en Italia hace dos semanas, en una señal de que las infecciones van a aumentar en Estados Unidos.



Hace dos semanas, en Italia había 1.700 casos de coronavirus y 34 muertes. Ahora, Italia tiene casi 28.000 casos y más de 2.100 muertos, 349 de ellas registradas en las últimas 24 horas.



Estados Unidos ha registrado 3.800 infecciones y al menos 65 muertes.



En todo el mundo, el número de casos de coronavirus ha alcanzado más de 179.000, con 7.077 muertes y más de 78.073 personas recuperadas, según la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.



Por primera vez desde que el virus surgiera en la ciudad central china de Wahan, los infectados fuera de China ya son más que lo de China: unos 87.000 contra unos 81.000, según este recuento.



Hoy, China relajó restricciones de movimiento en la provincia de Hubei, donde queda Wuhan, con lo que miles de personas retomaron sus trabajos en fábricas y otros lugares, informó la agencia de noticias estatal Xinhua.



Además desde hoy, viajeros llegados a Beijing desde el extranjero empezaron a ser sometidos a 14 días de cuarentena, para evitar los casos importados, en lugares designados y a costa de ellos mismos. (Télam)