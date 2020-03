Bahía recibirá una torta de plata para obras de agua y el nuevo plan de la Muni para morosos

--Buen día Juan María. Qué suerte tienen. Ya veo que la suspensión del fútbol por el coronavirus termina cortándonos la seguidilla triunfal...

--Y a nosotros la racha de penales no cobrados...

--Buenoo, y la ayuda del VAR, pero mejor vayamos a lo nuestro, aunque todo parece encaminarse hacia una parálisis total por la pandemia. Nosotros, como recomendó la Muni, estamos en el café sentados a un metro de distancia, así que podemos charlar tranquilos.

--Sí, lo que tanto se temía comenzó a pasar, incluso empezó cierta psicosis colectiva, a tal punto que el otro día en un supermercado mayorista hubo algunos que al no encontrar alcohol en gel compraron alcohol de quemar. Terrible confusión y una muestra más, pese a lo que podría suponerse, de la falta de información reinante

--Encima la economía está explotada. Ya no nos falta nada.

--Tal cual, todo esto no hace más que llevar los consumos a niveles mínimos y termina agravando una crisis que ya pintaba mal antes de la aparición del virus. Encima la cosa no venía bien, sobre todo en lo que hace a la negociación con el Fondo y el futuro de Vaca Muerta.

–Y si... como están las cosas quién nos va a prestar un mango o quién va a querer invertir con un riesgo país a más de 3 mil puntos.

--Por supuesto, pero ojo que puedo sorprenderte.

--¿Por? ¿Qué data tenés?

--¿Te acordás que el domingo pasado te dije que el miércoles el secretario municipal de Infraestructura, Alejandro Meneses iba a reunirse en La Plata con autoridades provinciales por las obras de agua?

--Sí claro.

--Bueno, ya estoy en condiciones de darte precisiones sobre lo que hará la Provincia en tal sentido. Y las novedades son muy buenas para Bahía porque el crédito de 130 millones de dólares que ya comprometió la Corporación Andina de Fomento (CAF) estará dirigido totalmente a obras en Bahía.

--Es una torta de plata. ¿Estás seguro que será solo para Bahía y su zona?

--Segurísimo porque eso fue lo que le dijeron a Meneses en la dirección provincial de Aguas y Cloacas. La idea de Kicillof es solucionar de una vez por todas el problema del agua en Bahía y municipios vecinos como Coronel Rosales y Villarino.

--Ver para creer amigo, pero mientras tanto decime cuáles son las obras que comenzarán a licitar.

--El listado no está cerrado pero con 130 millones de dólares seguramente serán importantes, por eso yo no te descartaría del todo la construcción de otro acueducto desde el dique Paso de las Piedras o, incluso, la finalización de las etapas que faltan en la planta de reúso de líquidos cloacales y hasta un dique en Puente Canesa. Todas las opciones se están analizando, el intendente seguramente propondrá algunas con el asesoramiento de la UNS.

--Veo que viniste muy optimista hoy...

--Lo que te transmito es lo que se habló en esa charla. Lo más seguro será la ampliación de la planta potabilizadora Patagonia, la instalación de tres grandes cisternas en Bosque Alto, Punta Alta y Cerri (desde donde se abastecerá a Médanos), más un importante recambio de cañerías y reparación de pérdidas, pero no descartes alguna de esas tres grandes obras que te mencioné, especialmente un nuevo acueducto desde el dique. Pero si querés te tiro una primicia más.

--Dale, te sigo.

--Parece que está todo más que encaminado para que la Provincia incorpore en el presupuesto de este año la terminación de la autovía de Circunvalación, entre el camino de La Carrindanga y la avenida Cabrera.

--¿Te parece? Mirá que es una obra muy costosa, sobre todo porque requiere la construcción de al menos dos puentes sobre el arroyo Napostá y las vías.

--Esto fue lo que le aseguraron en La Plata a Meneses, por ahora más no de puedo decir, salvo cruzar los dedos y esperar que se concrete, aunque no va a ser la primera vez que algo incluido en el presupuesto luego no se traduce en hechos.

--Por supuesto, si no fijate lo que pasó con el acueducto desde el río Colorado, año tras año era incluido.

--Si querés te tiro data importante vinculada con la recuperación de deudas municipales.

--No me digas que la Comuna se quedó sin plata...

--No, las cuentas están bastante bien, aunque, como te dije días atrás, la recaudación cayó, en especial la de la tasa de Seguridad e Higiene. Este nuevo plan tiene que ver, según me dicen, con la necesidad de acompañar desde el plano local a la decisión de Nación y Provincia de otorgar facilidades de pago en beneficio de las pymes. Ahora se está trabajando a contrarreloj para definir los detalles.

--¿Condonarán intereses?

--No, pero tendrá varios beneficios y será para todos los contribuyentes morosos, no sólo para pymes. Algo interesante es que estarán incluidas las multas de tránsito, con la posibilidad de abonar la deuda en hasta 12 cuotas. Con el correr de los días se irán conociendo mayores detalles.

--En el plano comercial todo parado ¿No? ¿Trajiste alguna novedad?

--Sí, todo en el freezer pero algo traje. Me tiraron el dato y conseguí información sobre la apertura de una pista de kartings de primer nivel en la ciudad. Realmente un lujo.

--¿Dónde está?

--En la calle Nicolás Tauro al 400, altura Alem 4100. Es una cuadra antes de llegar al ex Camino Parque Sesquicentenario. Realmente Carla y Omar se mandaron un laburo bárbaro. La lista ocupa el interior de dos galpones de 300 m2 cuadrados cada uno, separados por un patio de 12 por 24 metros, tiene un puente peatonal, confitería vidriada, food truck, baños para discapacitados

--¿Y como surgió la idea?

--Los dos son apasionados por el automovilismo y pensaron en hacer algo para quienes no pueden correr en karting porque se trata de una actividad bastante cara. Por eso armaron este emprendimiento. La lista tiene una extensión de 150 metros y hay siete kartings con motor Honda 200. Vos podés elegir entre varias modalidades de carrera.

--Ojalá les vaya bien, no es fácil invertir en los tiempos que corren. Y ya que estamos te comento que nuestros amigos de Blonda, en el ingreso al barrio Patagonia por la calle Pilmayquén, acaban de cerrar una alianza con la bodega Goyenechea y trajeron algunos malbec, cabernet y espumantes españoles que te van a interesar.

--Dale, lo anoto. ¿Qué sabes del cambio de dueño de la metalúrgica de acero inoxidable Bemet?

--Por lo que sé Mario Beder se la vendió a Leandro Gentili, el mismo de la concesionaria alemana de los anillos entrelazados. La firma, que surgió en 1989 con el nombre de Aceros Argentinos, está en el barrio Universitario.

--Yendo al plano político ¿Al final el Ejecutivo municipal mandó al Concejo su proyecto de tolerancia cero?

--Sí, y muy pronto tendrás que cuidarte cada vez que salís a algún ágape porque la mano vendrá pesada. Si se aprueba la ordenanza no se podrá manejar ni un gramo de alcohol en sangre. En definitiva, quienes sean detectados manejando un auto con entre 0 y 0,5 tendrán distintas sanciones, aunque en ningún caso económicas.

--¿Qué sanciones?

--Primero no podrán seguir conduciendo y si el conductor no tiene un acompañante habilitado deberá afrontar los gatos de acarreo y depósito. También tendrá que cumplir un curso de educación vial o incluso realizar tareas comunitarias. Ah..., me olvidaba, también se lo incorporará en un registro de antecedentes que se tendrá en cuenta a la hora de renovar la licencia. Por lo que pude averiguar la sanción de la nueva ordenanza no tardará mucho.

--¿Algo más hablando de política?

--Me confirmaron que el odontólogo Fernando Roig, entregó casi 500 nuevas afiliaciones al partido Radical, con prácticamente la decisión tomada de su referente el intendente Gustavo Posse de presentarse como candidato para el recambio de autoridades este año a nivel provincial dentro de la UCR,a nivel local seguiría los mismos pasos Roig.

--A ver si entiendo Los radichetas definen sus autoridades partidarias en la Provincia y en Bahía Blanca y serían candidatos fijos Posse en provincia y Fernando Roig en Bahía Blanca.

--Exacto. Seguramente sea vía internas como acostumbraban en los viejos tiempos, así que ahora vendrán tiempos moviditos de mucho diálogo entre los correligionarios.Y reiteradas visitas,una de ellas como ya te anticipé la del propio Posse, quien ya está buscando lugar en la agenda.

--Bien. ¿Y qué me contás como repercusión de lo del miércoles, luego de los allanamientos en Tornquist?

--Que más allá de la causa, que avanza con sus tiempos procesales -por el delito de tenencia simple de estupefacientes y no comercialización de drogas-, el tema es que puso firme en agenda, en toda la región, el uso del cannabis medicinal, el autocultivo y los límites legales.

--Me parece que es necesaria una discusión profunda, en medio de un gran proceso de transición a nivel nacional, que incluye la puesta en marcha de un programa de estudio en 2017 y la habilitación, hace algunos días, de 5 organismos oficiales para el control de calidad de aceites, cremas y otros derivados, entre ellos un instituto del Conicet local.

--Exacto. Pero ahí se ve la primera contradicción: se habilita a un ente estatal a analizar productos que surgen del autocultivo, que está prohibido.

--Es cierto. Estos grises, me parece, tienen que ver con la ausencia o la poca intervención del Estado en la provisión de aceite de cannabis a los pacientes que lo necesitan, bajo un registro previo documentado. Se avanza a pasa muy lento.

--Y esas “lagunas” habilitan al autocultivo, a grupos que reciben asesoramiento profesional (algunos más, algunos menos) y se lanzan a la producción, aunque muchas veces con plantaciones que se extralimitan, como puede ser este caso.

--En Tornquist, más allá de lo que dijo el fiscal Del Cero, en cuanto a que no secuestró “ni una gota” de aceite de cannabis, muchos vecinos salieron a la calle y aseguraron que recibían ayuda gratuita de esta gente frente a patologías como cáncer, parkinson o fibromialgia. Incluso circuló un audio, con fotos, de un empleado del INTA de Tornquist que mencionaba que los gendarmes dejaron en el lugar algunas pruebas que servían para confirmar la producción de aceite en esa sede.

--Te entiendo, pero también hay que reconocer que no es legal tener una plantación tan importante como la que se descubrió en la casa del matrimonio Navas -aprehendido en el mismo operativo que los concejales Federico Labarthe y Gustavo Raising- que, según me dicen, sumaba 33 kilos entre hojas, cogollos y tallos de cannabis.

--Eso también es cierto. Por eso insisto en que existe una legislación bastante confusa sobre el tema.

--Hay otras cosas que me llamaron la atención...

--¿Cuáles?

--La rápida “bajada” desde La Plata del titular de los defensores oficiales, Mario Coriolano, quien llegó al otro día y cuestionó el desempeño del fiscal en este caso, aunque sin dejar de tener en cuenta el contexto: esta discusión genera, como otros tantos temas, una “grieta” en el terreno judicial, entre los que se señalan, casi despectivamente, como punitivistas, por un lado, y abolicionistas, por el otro.

--Sí. Leí en lanueva.com un comunicado de la Defensoría ante Casación, a cargo de Coriolano, que alude directamente a “cannabis con fines medicinales” y a “persecución”.

--Así es, pero hay un dato en el que pocos repararon: Coriolano depende de la Procuración, es decir del mismo jefe (Julio Conte Grand) que el fiscal Del Cero.

--¡Mirá vos! Raro que haya salido con los tapones de punta...

--Y raro que este cortocircuito no tenga alguna consecuencia más.

--Bueno, levantemos campamento y nos vemos el próximo domingo, aunque la ciudad estará desierta..

--Dale, a cuidarse.