Arbolado urbano: la hora de la verdad

Verdad que no es necesario demostrar, la Municipalidad de Bahía Blanca decidió iniciar una nueva etapa en un tema tan importante como el del arbolado urbano, poniendo sobre el tapete el mal estado general del mismo y la necesidad de intervenir de manera drástica y concreta.

En particular comenzó por hacer público un diagnóstico sobre los parques de Mayo, Independencia y de la Ciudad, todos convocantes, puntos de encuentro de miles y miles de bahienses cada día.

Dos situaciones se destacan en ese estudio. Por un lado, la afectación que han sufrido estos espacios en los últimos años. La comparación de fotografías de hace cinco años con actuales es más que suficiente para ver la deforestación, por un lado, y también el cambio de colorido en el follaje que los entendidos rápidamente entienden como una severa afectación del estado sanitario de los árboles.

La situación no es compleja de entender. Por un lado, un gran porcentaje de la masa forestal ha superado los cien años. Son árboles que han cumplido su vida útil. Por otra parte, sufren distintas pestes, provocadas por bichos, hongos, maltrato, podas inadecuadas o falta de atención.

Nunca la ciudad ha dispuesto de un plan adecuado para atender el arbolado. De un programa de cuidado y mantenimiento. De una atención a cargo de entendidos que desarrollen de estudios serios y confiables, que informe de la situación y haga conocer cada acción.

Los árboles están secos, enfermos, con ramas inadecuadas, mal dispuestos, con especies impropias. Hay tanto para hacer que es posible que se necesiten varias generaciones para que estos paseos comiencen a tener otra vez un arbolado adecuado y seguro.

Este año se van a retirar unos 200 ejemplares más del parque de Mayo. Que se sumarán a los cientos y cientos ya retirados. Si bien cada extracción seguramente traerá un rechazo por parte de los usuarios, se aseguró que cada una será justificada y explicada.

En 2021, por su parte, comenzará una plantación nueva. Quizá el parque no será el mejor para este presente. Pero es de esperar que esta vez las intervenciones sean las acertadas para que cada paseo recupere su esplendor, sea lo suficientemente seguro y esté a la altura de una ciudad que los necesita a todos.