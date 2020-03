Patagones: un productor denunció la muerte de 70 animales por abigeato

Carlos Dietz es un pequeño productor ganadero y posee una chacrita a unos 12 kilómetros de Carmen de Patagones. Alertado por un vecino de que tenía el tranquerón abierto, el pasado miércoles por la tarde se apersono en el establecimiento y constató una matanza importante de borregos y borregas que criaba junto a un socio.

“Nos alertó un vecino que pasó a las 7 de la mañana y vio la tranquera abierta y cuando volvió a la tarde estaba igual y nos aviso. Fui hasta el campo, donde criamos estos animales con un socio, Fui y al llegar me encontre con los charcos de sangre, muchos desorden, alambres rotos como que algunos animales quisieron escapar porque los habían encerrado”, explicó el productor.

Mientras llamó a la Policía juntó al resto y allí constató que el faltante era de 71 animales, entre borregos y borregas, de alrededor de 30 kilos cada uno.

“Vacunamos el 29 de enero, después me tuve que operar, mi socio algo similar por que iba miraba el agua, daba una vuelta y nada más, todavía no habíamos juntado los animales como para hacer bien la cuanto. Eso es lo que nos falto ayer a nosotros, no sé si fue progresivo, se dé una, pero el movimiento de estas últimas horas no da a pensar que fue el lote más grande que se llevaron”, destacó Dietz.

El productor confirmó que no dejaron ni cueros, ni achuras, por lo que se desprende que no faenaron los animales allí, sino que solo los degollaron.

Ante la consulta de que puede haber pasado, el productor no encuentra explicación al robo y la modalidad, si explicó que es un sector con muchas chacras y muchos caminos vecinales que no descartan que se hayan trasladado a otro establecimiento a carnear los borregos.

“Los rastros serían de dos camionetas, los que nos permite pensar que allí llevaron todo, porque las ovejas no tiene mucha lana y bien acomodadas pueden entrar en esos dos vehículos”, explicó. (Agencia Patagones)