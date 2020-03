Agua: "No se puede cobrar por algo que no se brinda"

La bancada de Bien Común intentará hoy conseguir apoyo unánime en el Concejo Deliberante al proyecto de rechazo al cobro de las tarifas de agua en aquellos domicilios en los que no se brinda el servicio adecuadamente.

"No se puede cobrar por algo que no se brinda. Para avanzar, necesitamos que los otros partidos políticos nos respalden y que el intendente Mariano Uset ocupe su lugar en este tema. Pese a la invitación que le hemos hecho públicamente para trabajar juntos, sigue sin decir si le parece bien que ABSA continué cobrando por algo que no da, y si va a ejercer el poder que la Ley le brinda, permitiendo que la OMIC active la vía judicial en la materia", dijo el edil Daniel Medina.

Señaló que los concejales no pueden "obligar a la OMIC para que concurra a la justicia por los incumplimientos generalizados de ABSA", dado que dicha oficina depende del Intendente.

"Queremos que se avance en tal sentido y si el Gobierno se decide vamos a apoyarlo plenamente. Y si el intendente tiene otra alternativa frente a los abusos en las tarifas que se cobran que la ponga sobre la mesa. Lo real es que se está violando el principio de continuidad de la prestación cobrando por algo que los vecinos no reciben”, se quejó Medina.

El proyecto también propone que se efectúe una auditoría de la facturación de ABSA dada “la importante cantidad de intimaciones por miles de pesos” que reciben muchos usuarios por supuestas pérdidas domiciliarias o alteraciones del consumo.

"Se le exigen estas supuestas deudas a vecinos que incluso no tienen presión de agua. Esto debe investigarse por parte del Municipio."

Por último, expresaron su “preocupación en materia sanitaria ante las falencias en el suministro de agua y el padecimiento que tienen los vecinos al tener poco y nada de prestación”.

“Muchas familias tienen que cuidar bebés y abuelos con poca agua y encima les cobran como si nada. Con las altas temperaturas también es una situación difícil en materia sanitaria ante la necesidad de mantener la higiene personal", insistieron.