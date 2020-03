Dos jugadores de Bahía Basket que sufrieron y festejaron casi al mismo tiempo

Para Joaquín Sánchez y Tomás Chapero la derrota por la Liga Argentina ante Ferro será poco menos que anecdótica, porque su foco estaba puesto en el regreso a las canchas con Bahía Basket, lo cual significó un éxito.

El bahiense estaba inactivo desde septiembre.

“Arranqué con una molestia en en la cadera. Me hice un par de estudios y me saltó que anatómicamente tenía un hueso de la cadera que no era redondo como debería ser, como en la otra cadera, sino que tenía un poco de punta y eso me lastimaba una membrana al moverme”, recordó Sánchez.

Después del primer diagnóstico le indicaron una artroresonansia para ver mas nítida la imagen.

“Al hacerme ese estudio, no sé con qué, si fue que no me esterilizaron o que el contraste no entró en el lugar indicado, me produjo una infección, una artritis séptica”, detalló Joaquín.

Lo cierto es que estuvo cinco meses sin desarrollar actividad física, más otro mes que llevaba sin jugar por esa molestia.

“El tratamiento lo estoy llevando en Bahía con el traumatólogo y el kinesiólogo. Ya tengo el alta, pero ya que estoy en Buenos Aires voy a ver un especialista en caderas y él me dirá si juego unos meses y me opero cuando termine la temporada o si me opero ya. Estoy contento con volver a jugar; con alguna que otra molestia, pero bien”, señaló Joaco, quien jugó 13m37 en su regreso.

Otro que estuvo en la derrota de Bahía Basket ante Ferro, 91 a 72 , por la Liga de Desarrollo fue el santafesino Tomás Chapero, quien había sufrido una luxación de hombro derecho el 23 de agosto y neumotórax el 1 de septiembre.

“Significó mucho volver a las canchas después de siete meses de recuperación. Fue, duro, difícil, pero tuve la suerte de estar acompañado por toda la gente de Bahía Basket y el cuerpo médico; todos me dieron una mano”, señaló.

En su regreso jugó 17m38.

“Estoy muy contento y feliz por estar otra vez en una cancha. Siento felicidad pura. Agradezco a mi familia y a Bahía Basket por todo el acompañamiento durante todo este tiempo”, destacó.