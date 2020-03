Consultorio jurídico gratuito: atención en barrios

El consultorio jurídico gratuito atenderá los próximos días en diversos puntos de la ciudad.



Mañana



NIDO de Villa Nocito, Manuel Molina 2146.

Delegación Villa Rosas, Saenz Peña 2104.

Ex terminal de ómnibus San Francisco de Así, Brown 1700.



Jueves



Delegación General Daniel Cerri, Juan José Paso 201.



Viernes



DUBA, Balboa Nº 950.



El horario de atención en cada espacio, será de 9 a 12, con modalidad de orden de llegada (no es necesaria la solicitud de turnos).



En el consultorio se reciben inquietudes en causas que no sean de contenido patrimonial. Y la iniciativa se enmarca en el convenio formalizado entre el Municipio y el Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca.