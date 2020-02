Trigo: a pesar de la baja internacional, el precio a nivel local continúa con mucha firmeza

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

La tendencia alcista que movía al mercado de trigo a nivel internacional comenzó a perderse durante la última semana.

Por un lado, la noticia del coronavirus impactó en todos los mercados, incluidos los cereales, debido a que las importaciones de China podrían verse afectadas.

Otro factor bajista en los precios del cereal es que las compras por parte de China comenzaron a inclinarse por Australia y Canadá, afectando de esta manera las ventas externas de EEUU.

Así aparece en el último informe elaborado por los de AZ Group, en su página web.

Las exportaciones estadounidenses se encuentran perdiendo competitividad a nivel mundial.

Paridad del trigo disponible en el país.

A pesar que las ventas acumuladas de la campaña 2019/20 se ubican adelantadas frente a la campaña pasada, los embarques semanales se encuentran por debajo del promedio de los últimos años.

Con respecto al clima, se registraron lluvias en la zona triguera de los Estados Unidos y en el Mar Negro, que alejan los rumores de daños productivos.

En cuanto a los precios, la posición más cercana en Chicago cotiza en torno a los 206 dólares por tonelada, siendo el valor más bajo de los últimos diez días del mes, pero superando los U$S 197 por tonelada registrados, en promedio, en diciembre.

A nivel local, la campaña de trigo se dio por finalizada.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la producción final alcanzó 18,8 millones de toneladas, un volumen que se ubica en sintonía con la campaña 2018/19. Se sembraron 6,6 millones de hectáreas, las cuales superaron el área del ciclo anterior en un 6,5 %.

El Minagro, por su parte, en su informe mensual de enero, incrementó su estimación de área sembrada de 6,6 a 6,75 millones de hectáreas.

Mientras que la cosecha se elevó en un 2,6 % respecto del informe de diciembre y alcanza las 19,5 millones de toneladas.

Estos datos indican que, a pesar de que el inicio de campaña tuvo sus complicaciones en términos climáticos, el incremento en el área contrarrestó a las pérdidas de rendimiento y, se logró —de todas formas— un volumen de producción que se encuentra dentro del récord histórico.

Con respecto a las cotizaciones, el trigo disponible cotiza en valores cercanos a 210 dólares por tonelada, sosteniéndose gracias a la necesidad de la industria y de la exportación.

En cuanto a la posición julio 2020, al último 29 de enero cerró en U$S 214 por tonelada, por encima del promedio del mes pasado, de U$S 183 T, y de enero de U$S 208 T.

Para ambas posiciones, el mercado se encuentra pagando con premios por sobre el FAS teórico (como se observa en el gráfico que acompaña este artículo).

Justamente, respecto de los mercados, la recomendación de la agencia AZ Group es aprovechar estos valores para continuar tomando coberturas. Los pases hacia julio disminuyeron frente al mes pasado, pero aún arrojan tasas positivas que rondan el 5 %.

¿Y el maíz?

El precio del maíz, tanto a nivel internacional como en el marco local, también mejoró en las últimas semanas.

Por un lado, a nivel mundial la expectativa del mercado de mayores compras por parte de China a los Estados Unidos y, a su vez, el incremento en las exportaciones semanales de dicho país provocaron que las cotizaciones en Chicago fueran a la alza.

La posición más cercana se encuentra oscilando los U$S 155 por tonelada, superando el promedio obtenido en diciembre y en este enero.

Bajando a Sudamérica, tanto Brasil como Argentina han tenido exportaciones récord durante el último ciclo comercial, lo que provocó que en el balance de ambos países la oferta se viera más ajustada que lo habitual.

Por lo tanto, es de esperar que China incremente las compras en los Estados Unidos en el corto plazo.

Relación soja/maíz disponible y futura.

El mercado se encuentra poniendo el foco en el climático de Sudamérica y la posterior definición de la producción 2019/20.

La siembra del maíz de safrinha en Mato-Grosso acaba de iniciarse, al igual que la cosecha de soja de primera.

Cualquier inconveniente en la cosecha podría generar complicaciones para la correcta implantación del cereal, el cual es el principal competidor con el maíz tardío argentino.

Por consiguiente, durante los meses de febrero y de marzo será importante estar atentos a estas variables que podrían generar volatilidad en el mercado del maíz.

En cuanto al mercado local, la suba de precios internacionales se trasladó a un incremento en los precios FOB y, por ende, a una mayor capacidad de pago de la exportación.

​​​

El disponible de maíz se encuentra cercano a los 160 dólares por tonelada, mientras que la posición para el maíz temprano (abril 2020) mejoró a U$S 150 T. / Foto: Rodrigo García-La Nueva.

Analizando la paridad, para ambas posiciones el mercado ofrece un premio por sobre el FAS teórico para exportación.

El incremento en los valores provocó que ( como se observa en el otro gráfico adjunto), la relación soja/maíz mejore y que, actualmente, resulte más atractivo vender cereal.

En ese sentido, la recomendación es que el climático sudamericano podría generar volatilidad en el corto plazo.

De todos modos, según AZ Group, para aquellas empresas que no hayan avanzado con las ventas de la campaña 19/20, resulta interesante aprovechar estas oportunidades de precios en alza (y los premios ofrecidos).

