El nuevo proyecto deportivo del equipo McLaren en los Estados Unidos

El equipo McLaren de Fórmula 1 afrontará un nuevo desafío en 2020, paralelamente a su participación en la incipiente temporada de la máxima, a iniciarse el 15 de marzo en el Melbourne Park de Australia.

La escuadra inglesa regresará a la Indy Car de los Estados Unidos tras más de 40 años, para competir la temporada completa en alianza con el equipo Arrow Schmidt Peterson Motorsport y con motores Chevrolet.

Vale reocrdar que en 2017, McLaren se alió al Andretti Motorsport para afrontar las 500 Millas de Indianápolis con el español Fernando Alonso y propulsores Honda, competencia que el asturiano lideró hasta la rotura del motor.

Mientras que en 2018, ya en soledad, el equipo inglés, nuevamente con Alonso al volante, no logró clasificar a la competencia, tras quedar eliminado por el equipo Juncos Racing, liderado por el argentino Ricardo Juncos.

This is the moment we’ve been waiting for. Our 2020 season starts now. 👊#INDYCAR // #ReadyToRace pic.twitter.com/C5HE3z61HN