Video: "Es un maleducado", expresó Guido Pella, tras perder con el francés Corentin Moutet

Fue debut y despedida para el bahiense Guido Pella (25°) del Córdoba Open, ATP 250 con disputa sobre polvo de ladrillo, en el inicio de la gira sudamericana sobre dicha superficie.

El tenista zurdo, que defendía 150 puntos por alcanzar la final en la edición pasada, cayó ante el francés Corentin Moutet (71°), por 7-6, 5-7 y 6-3, en lo que fue su segundo traspié consecutiva ante el jugador Galo, quien venía de vencerlo en Roland Garros 2019.

Más allá de la derrota y de los méritos del joven tenista de 20 años en cancha, Pella, segundo preclasificado del torneo, tuvo sus motivos extradeportivos para enfurecerse con Moutet al término del encuentro.

“Es un maleducado. Yo siempre saludo bien a mis rivales. Los felicito siempre por el esfuerzo, no me importa si me toca ganar o perder, pero en este caso es un maleducado tanto conmigo como con el público”, expresó Guido.

“No solamente porque faltó el respeto, sino porque gritó desaforado al menos 20 pelotas de errores míos. Me decepcionó un poco. Puede ser un buen jugador de tenis, pero me quedo con lo maleducado que es. No solamente acá. Yo no veo así el deporte, no veo así la vida”, cerró Pella.

Como premio consuelo, al bahiense aún le queda el desafío del dobles junto a su amigo Facundo Bagnis, con quien enfrentará a la pareja nacional conformada por Andrés Molteni y Leonardo Mayer, por un lugar en las semifinales.