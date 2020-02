Uset dijo que están trabajando para recuperar la tranquilidad en Pehuen Co

El intendente Mariano Uset, a propósito de los últimos acontecimientos registrados en la localidad balnearia de Pehuen Co, dijo en diálogo con La Nueva. que "nos estamos ocupando desde el municipio y la policía, con el apoyo provincial, para retomar la tranquilidad que nos enorgullece".

"Luego del episodio del día domingo (ingreso de delincuentes a una vivienda donde se encontraba un menor de edad) se tomó la decisión de realizar importantes cambios del personal policial existente por nuevos efectivos, incluido el titular del Destacamento. Esto se produjo en el día de la fecha y fue como resultado de un pedido efectuado en la primera reunión con los vecinos (con el tiempo institucional necesario para este tipo de cambios)".

"Muchos de los que tenemos nuestra segunda residencia en Pehuen Co no tomamos las mismas precauciones que en nuestra residencia de Punta Alta o Bahía Blanca. Nadie dejaría su casa abierta o parte del mobiliario fuera de la casa. Sin embargo así es Pehuen Co y así queremos que siga siendo. Esta crisis requiere más cuidados hasta que demos con él o los autores de los siete incidentes penosos (ocurridos en el centro turístico rosaleño)".

"Mientras tanto y con los recaudos similares a nuestras ciudades de origen, Pehuen Co sigue siendo un destino elegible por sus atractivos, su playa con sus salidas y puestas de sol en el mar, su patrimonio paleontológico, las réplicas de mega fauna y su bosque. Estamos trabajando para que siga siendo otro buen motivo "la tranquilidad", que siempre caracterizó a la villa, y que se vio alterada en estos días".

En este sentido, el jefe comunal sostuvo que "veníamos con una temporada excelente. Durante el primer mes, sólo habíamos tenido cuatro hechos con dos esclarecimientos. Uno habría sido un mal entendido entre el propietario y su albañil".

"A partir del día 26, acontecieron seis nuevos hechos, los cuales alertaron la atención de las autoridades policiales a tal punto de que el día miércoles 29, después que vecinos se convocaron a la Delegación Policial, se hizo presente allí el Superintendente Regional, comisario general Gustavo Berdini, para interactuar con el personal del Destacamento".

"Al día siguiente, el Director de Seguridad de Coronel Rosales, Alejandro Pereyra, junto al Jefe Departamental, comisario mayor Claudio Petrizan, y el Jefe Comunal, comisario inspector Gustavo Cheppi, se reunieron en el Destacamento Policial con un grupo de vecinos en busca de soluciones a la problemática existente".

"Entre otras propuestas, surgió que al día siguiente, el Director de Seguridad brinde la capacitación relacionada al sistema 'Ojos en Alerta' que utiliza el distrito y donde los vecinos se suman a ser ojos de la seguridad. Se incorporaron 50 vecinos de la villa".

"Se produjeron cambios en la operatividad policial, se sumó como asesor del personal existente el subcomisario Agustín Gerbaldo, y el refuerzo con gente del Gabinete Técnico Operativo, DDI, DDA, y el fin de semana el GAD".

"A pesar de ello se sucedieron dos hechos más uno de los cuales generó más preocupación por el caso en sí, dado que dos personas violaron una propiedad privada donde había un menor al cual lo dejaron en otra habitación y previo darse a la fuga en un vehículo particular se llevaron pertenencias de la familia. Estos hechos produjeron en el día de ayer una manifestación pacífica de vecinos que firmaron un petitorio con pedidos relacionados a la seguridad y convivencia en Pehuen Co".