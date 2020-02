Vuelve "Bake Off", el exitoso reality de los pasteleros, a la pantalla de Telefé

El reality "Bake Off Argentina, El Gran Pastelero", ausente en la grilla de televisión de 2019, volverá mañana a las 22.15 a la pantalla de Telefé para comenzar su segunda temporada, otra vez bajo la conducción de la modelo Paula Chávez, con pocos cambios y manteniendo el formato que nació y tuvo gran suceso en Gran Bretaña.



La competencia de pasteleros tendrá este año más participantes, que pugnarán durante 15 episodios de 75 minutos para consagrar a "El Gran Pastelero" de 2020.



"Es un excelente formato y por eso funciona. Y en este caso añade el acierto de haberlo adaptado a la idiosincrasia argentina, que es un país muy gastronómico", adelantó Christophe Krywonis, el chef francés que será la principal figura del jurado, que también mantendrá los mismos integrantes de la edición 2018.



La faena de analizar a los competidores tendrá otros dos jueces: el actual chef ejecutivo del Palacio Duhau Park Hyatt, Damián Betula, y la especialista Pamela Villar, dueña de Yeite Café.



"Bake Off Argentina" es la versión local de "The Great Bake Off", un conocido formato que lleva ocho temporadas en Gran Bretaña y que inicialmente era transmitido por la señal pública BBC. Desde entonces es una de sus franquicias más exitosas, con derechos vendidos a 196 países.



En la segunda temporada de la versión argentina habrá 14 reposteros aficionados de todas las edades que serán sometidos a desafíos de dificultad creciente que cada semana los participantes lucharán por impresionar a los jueces con postres, tortas, galletas y panes. (Télam)