Un herido grave y otro incendio en el Museo Violeta Parra en otra noche de protestas en Chile

Una nueva protesta con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros se produjo anoche en el centro de Santiago, con el saldo de un menor de 16 años en estado grave por una fractura craneal y un incendio que, otra vez, afecta al Museo Violeta Parra.



El epicentro de los enfrentamientos volvió a estar en inmediaciones de la Plaza Baquedano, ex Plaza Italia, donde el adolescente fue herido, aparentemente por el impacto de una granada de gas lacrimógeno, según denunció el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), aunque formamente aún se investigan las causas, informó el portal de Radio Cooperativa.



El herido permaneció internado en la ex Posta Central hasta su traslado a la Clínica Indisa, por decisión de la familia.



La doctora Cristina Rauchfuss, coordinadora de Urgencias de la ex Posta Central, detalló que el menor ingresó "con un compromiso cualitativo de conciencia (...), producto de un golpe en cráneo con un objeto contundente", y confirmó que "es un cuadro grave".



"Ingresó al recuperador, se evaluó en forma integral, se realizaron exámenes de imágenes -scanner- y arrojó el diagnóstico de un TEC moderado con fractura de cráneo en región frontal y contusiones hemorrágicas" cerebrales, explicó.



Durante los enfrentamientos volvió a producirse un incendio en el Museo Violeta Parra, ubicado en las inmediaciones de Plaza Italia. Once camiones de Bomberos se desplazaro hasta el lugar para contener la emergencia, informó la agencia DPA.



El centro cultural ya fue incendiado el pasado 7 de febrero, si bien las colecciones alojadas en el mismo no sufrieron ningún daño porque estaban resguardadas en un depósito fuera de las instalaciones.



El Museo Violeta Parra ha lamentado mediante su cuenta de Twitter que "otra vez" se incendian sus instalaciones. (Télam)