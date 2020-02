Uset: "Somos optimistas. Hay voluntad para resolver el tema del Hospital Naval"

La Armada está comprometida a inyectar recursos para la recuperación del Hospital Naval Puerto Belgrano, mientras que el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad adoptó la determinación de acompañar la transición de un paradigma a otro; es decir, de un funcionamiento por presupuesto a otro por prestaciones.

Así lo expresó vía telefónica a La Nueva. el intendente rosaleño Mariano Uset, quien se entrevistó con autoridades de ambos sectores, con el objetivo de encontrar un camino de solución para el conflicto del nosocomio militar y la falta de respuestas que desde allí se mantiene desde hace semanas a los afiliados al Iosfa.

"Somos optimistas. Creo que se podrá resolver esta situación en el corto plazo. Noté una muy buena voluntad de las partes para que así sea", aseveró el jefe comunal.

Uset fue recibido por el presidente de la obra social, Darío Díaz Pérez, y algunos de sus directores, como el contralmirante Juan Palermo (representante de la Armada en el directorio de Iosfa) y el contralmirante Darío Carlos Sachetti, además de funcionarios vinculados con las prestaciones médicas.

"Nosotros planteamos nuestra preocupación por el modelo de las contraprestaciones que es el resorte de Iosfa para definir como trabaja con todos sus prestadores. Acercamos nuestra opinión ya que entendemos que ese modelo se debe atender pensando en la salud institucional del HNPB que tiene problemas de acceso y no tiene una población a captar que pueda ser sustentable frente a este mecanismo".

A su entender, el panorama del Hospital de Puerto Belgrano no es la misma que otros hospitales militares que funcionan en una metrópolis con potenciales enormes y clientes de otras obras sociales. "Por eso insistimos en el tema del modelo. Además, me encontré con el presidente de Iosfa que también fue intendente y, por lo tanto, pudimos hablar de lo que nos preocupa. No es mi intención entrometerme en la manera en que resuelven las cosas desde Iosfa, pero sí es de mi incumbencia por la preocupación y angustia de los trabajadores del Hospital y los afiliados. Nuestro sistema de salud está dispuesto a acompañar en este momento (mediante el Hospital Municipal) pero en el marco de una coyuntura. No es que podrá sobrevivir con los recursos municipales".

"La postura de Iosfa y el resto de los actores presentes, más allá de lo que nosotros aportamos como municipio y algunas otras cuestiones que pudimos coordinar, nos hace pensar que estamos en un camino de salida. Somos muy optimistas".

En este contexto, agregó que la Armada ya está tomando algunas decisiones mediante las cuales se inyectarán recursos humanos y materiales para recuperar en forma paulatina los servicios. "Lo que notamos de la Armada es su decisión de no dejar caer el Hospital y asignar recursos".

"En este marco el afiliado juega un rol fundamental. El Hospital debe demostrar que será confiable y dar a conocer los servicios que se irán prestando. Y el afiliado así podrá volver al nosocomio ya que en este esquema es vital para la supervivencia del centro de salud".