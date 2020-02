La banda punk The Offspring ofrece un concierto acústico en el Teatro Flores

Los californianos de The Offspring regresarán a Buenos Aires para ofrecer un show en formato acústico el jueves 12 de marzo en el Teatro Flores, donde el cuarteto recorrerá los clásicos de su discografía.

La banda, integrada por Dexter Holland en voz y guitarra, Noodles en guitarras, Pete Parada en batería y Todd Morse en bajo, volverá a presentarse en Buenos Aires tras el show ofrecido en el Luna Park junto a Bad Religion en octubre pasado.

The Offspring, dueño de clásicos como “Come Out And Play”, “The Kids Aren´t Alright”, “Gotta Get Away” y “Pretty Fly (For a White Guy)”, desembarcará en el país con un formato de show que realizó a principio del año pasado en Estados Unidos, que propone una versión acústica de sus temas más conocidos.

El encuentro con la banda que registra nueve discos de estudio y 36 años de trayectoria, será el 12 de marzo a las 21 en la sala de avenida Rivadavia 7806. (Télam)