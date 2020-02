Lacalle Pou: "No estoy dispuesto a que en mi asunción esté el dictador Nicolás Maduro"

El presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cargó contra el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, al llamarlo "dictador" y al afirmar que su "decisión personal" es que el líder chavista no asista a su ceremonia de asunción el próximo 1 de marzo.

"No estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal, de la cual me hago cargo. Esto no es Cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión", señaló Lacalle Pou.

Sin embargo, aclaró que eso no afectará el comercio de Uruguay con Venezuela, dado que la situación con ese país ya estaba "bastante complicada".

En ese sentido, el mandatario electo adelantó que en la ceremonia tampoco habrá representantes de los regímenes de Cuba y Nicaragua.

"Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y estados, eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios", dijo.

Y añadió: "Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y violan los derechos humanos, entre otros países en Venezuela".

En la misma línea se expresó el canciller designado, Ernesto Talvi, quien explicó: "Si bien tenemos relaciones diplomáticas, Uruguay se va a tomar muy en serio que somos parte de un sistema interamericano que promueve la defensa de la democracia como un derecho de los pueblos y del respeto por los derechos humanos, y ninguna de estas dos cosas ocurren en estos tres países". (NA)