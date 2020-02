A "Gonza" le llegó la oportunidad en Liniers y no la desaprovechó

Por Fabián Rodríguez - farodriguez@lanueva.com

(Nota de la edición impresa)

Emanuel Gonzalía dejó la comodidad de Huracán, donde era referente y capitán, para buscar otro horizonte en Liniers, donde tiene que ganarse un lugar. Sin embargo, el mediocampista interno ya tuvo su debut como titular en el segundo partido del chivo y respondió con creces.

“Ema” fue uno de los destacados en el éxito ante Deportivo Villalonga, mientras ya se viene el choque ante Colegiales de Tres Arroyos, con la ilusión de meter la tercera victoria en fila y encaminarse a la clasificación.

El ex Globito analizó todo lo que está viviendo en la entidad albinegra y sus deseos para lo que viene.

“Contento por el debut. Estaba esperando la oportunidad de jugar y, por suerte, llegó rápido. Fue un partido bastante raro por las tres expulsiones, muy trabado, donde ellos trataban de cortar nuestro juego. Pero pudimos seguir sumando de a tres y dimos un gran paso”, sostuvo sobre la victoria ante Deportivo Villalonga como visitante por 1 a 0.

“El rival apostó demasiado al juego friccionado y el partido se hizo muy cortado. En el primer tiempo, tuvimos ocasiones para liquidar el partido, no la supimos aprovechar y el arquero rival (por Edgardo Iturburu) tuvo un gran cometido. Y en el segundo tiempo, con los espacios, tratamos de manejar la pelota, pero ellos se nos vinieron con pelotazos y centros y nos complicaron”, agregó el volante.

--¿Imaginaban este tipo de rivales?

--Sabíamos que la zona era muy dura. Somos conscientes de que es un torneo difícil y no es por ponerme en cassette. Todos los rivales son diferentes y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Con Bella Vista lo destrabamos después de la expulsión del jugador rival (por Diego Delmastro) y ante Villalonga hicimos un buen partido que no quedó del todo reflejado en el marcador final”, sostuvo.

--¿Pesa la chapa de candidato?

--Creo que no. El periodismo, el entorno y los rivales nos ponen como favoritos y sinceramente nosotros trabajamos día a día para tratar de demostrar eso. Si a nosotros nos ponen la vara tan alto, tendremos que demostrar por qué somos candidatos.

--El DT tiene muchas variantes. ¿Significa una gran ventaja?

--El plantel que tenemos es muy rico en todos los aspectos, tanto en lo individual como en lo grupal. Pero como es un torneo tan corto, no hay margen de error. Y los que llegamos hace poco tenemos que entender la idea del técnico (por Walter Carrio) y meterle para delante todos juntos. Somos todos iguales y quedó demostrado en estos dos partidos. A cualquiera le toca la posibilidad de jugar y debemos estar preparados.

--¿Qué te pide Carrio?

--Estar ordenado, ser agresivo a la hora de recuperar la pelota y jugar con la tengamos. Por suerte, salió de la mejor manera en Villalonga. Tampoco tengo problemas de jugar solo o con otro 5 al lado.

--¿Por qué decidiste ir a Liniers?

--En Huracán estaba como en mi segunda casa, y no sólo por todo lo que logramos con el club. Ya había entablado una gran relación con los dirigentes y los hinchas, pero estaba esperando un cambio de aire y no por Huracán. Necesitaba sentir la obligación de pelear un lugar o sentir el cosquilleo si juego o no.

“Además, sabía que llegaba a un club muy lindo y tenía ganas de vivirlo de adentro. Los compañeros me recibieron de diez y todos los días sigo aprendiendo”, añadió el volante central.

--Todos esperan que ganen, gusten y goleen.

--Es que todos los partidos son diferentes. Ante Colegiales, nosotros tenemos que ir con el objetivo claro para sacar un triunfo. Después, si ganamos por uno, dos o tres goles será para otro análisis, pero la prioridad es ganar. Tenemos que ser agresivos, recuperar rápido la pelota y jugar de la mejor manera posible.

“Hay que entrar muy concentrados y recuperar la pelota rápido. No nos permitimos entrar relajados porque cada encuentro es distinto. Hoy, una pelota parada o un descuido, lo pagás muy caro y después te cuesta remontar el partido”, concluyó.