Margarita Barrientos: "Mauricio Macri me defraudó en muchos sentidos"

La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, afirmó que el expresidente Mauricio Macri, a quien apoyó en los últimos años, la defraudó "en muchos sentidos" y dijo que no volverá respaldar "a nadie".

Alejada de Juntos por el Cambio, la dirigente social habló de su relación con el exmandatario y su partido y deslizó que se alejaron de su fundación, aunque también cuestionó el discurso de la dirigencia política en general sobre la pobreza.

Durante una entrevista con la señal televisiva América, a Barrientos le preguntaron si Macri la había defraudado y respondió: "Sí, en muchos sentidos. No creo que a mí solamente".

Al precisar en qué aspectos se sintió decepcionada indicó: "En los aspectos que creímos todos, de dar trabajo, luchar contra la necesidad y el hambre".

"Uno esas cosas las va a aprendiendo. Yo jamás había apoyado a ningún partido político y con Mauricio lo hice, pero no apoyo más a nadie", sostuvo Barrientos.

Por otra parte, en una crítica a sobre la atención que la dirigencia política en general le presta a la pobreza, Barrientos opinó que "cambian los títulos" porque así como "se habló del 'hambre cero', después se habla de la 'mesa del hambre'".

"Yo quisiera que se haga algo. No quiero abrir más comedores, me gustaría que la gente tenga trabajo, no que viva de una tarjeta, un plan ni nada, quiero ver a la gente trabajando", continuó la activista social.

Barrientos aclaró que no se sintió "usada" por el expresidente porque fue ella misma quien decidió respaldarlo y señaló que durante su mandato Macri "aportaba una parte de su sueldo a la fundación".

Sin embargo, al ser consultada sobre el acompañamientos del macrismo a su trabajo después de las elecciones, deslizó: "No lo he visto". (NA)