"Tienen una inconsciencia que los hace entregar todo", dijo Pisani

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Bahía Basket viajará esta noche, 23.30, hacia Buenos Aires para continuar con la agenda de la Liga Nacional y de la Liga de Desarrollo.

Obras Sanitarias será el primero de los tres rivales que tendrá el representante bahiense en esta gira (martes a las 21 en LDD y miércoles a las 20 en LN), que estará separada sólo por un partido de local (San Lorenzo) previo a emprender una nueva salida de tres juegos.

El entrenador José Luis Pisani habló con “La Nueva.” luego del importante triunfo ante Boca Juniors. El DT de Bahía resaltó la personalidad del equipo en los momentos calientes del juego como también demostró confianza en sus dirigidos para poder quebrar la racha sin victorias fuera del Dow Center.

“Hicimos un gran trabajo. No sólo por el hecho de ganar sino por lo que significa Boca, por la trayectoria y experiencia de sus jugadores. El equipo hizo un primer tiempo muy bueno, ofensivo y defensivo. En el segundo por diferentes motivos no defendimos tan bien. Mérito de Boca, también. Pero al no darle pelea defensiva a Boca, nos pasó en el tanteador”, explicó el coach.

“Lo importante fue que el equipo volvió a tener algo muy lindo de local, que es mucha alma, mucho sentido de pertenencia con lo que estamos haciendo y no darse por vencido nunca”, afirmó.

Pisani no lo atribuye tanto a un ciclo lógico de madurez propio de esta parte de la temporada.

“Es una mezcla de factores. En los cierres sabemos a quién le damos la pelota, si a Caio, a Travis, a los jugadores que nos pueden anotar. Pero más que madurez acá existe una inconsciencia, algo muy bueno, porque esa inconsciencia los hace entregar todo. Hasta el último segundo. Porque en medio de la batalla no quieren que les claven el puñal. Así demuestran carácter y corazón, que son cosas muy lindas”, dijo Pisani.

Así están las posiciones en la Liga Nacional.

Con la mayor cantidad de victorias como local entre 20 participantes (10), la materia pendiente es ganar de visitante (0/7).

“Tratamos de no mirar la tabla de posiciones. Somos un equipo que hablamos sólo del próximo juego. Que es Obras. No pensamos en los que siguen. No obstante, somos conscientes de que debemos iniciar mejor los partidos (de visitante). Porque en los primeros cuartos arrancamos mal y después nos cuesta. El equipo tiene que entrar a luchar y defender. Si entendemos que debemos ser más crudos a la hora de defender, en ataque no tenemos inconvenientes”, reconoció.

Y se mostró muy confiado en sus dirigidos para lo que se avecina: Obras, Platense y San Lorenzo.

“Estoy seguro que en esta gira los chicos lo harán. Esta será una gira en la que el equipo cortará la racha de visitante. Lo entenderá. Por el respeto que nos estamos ganando, no sólo por los triunfos en casa sino también por estar en mitad de tabla. Significa que los chicos van a asumir ese compromiso y ese desafío defensivo, de empezar con cuerpo y actitud. Será lo que nos hará ganar un partido afuera de casa, que es lo que todos queremos”, concluyó.