En peligro el debut de un piloto en Fórmula 1 por la aparición de un video obsceno

El equipo Haas de Fórmula 1 inició una investigación para determinar una posibe sanción al piloto Nikita Mazepin, a raíz de un repudiable video obsceno que el propio ruso publicó en redes sociales en las últimas horas.

En dicho video se aprecia a Mazepin, confirmado días atrás por la escuadra norteamericana comp piloto para 2021, sentado de acompañante en un Porsche de calle y manoseando a una mujer sentada en el asiento trasero.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

“Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el video publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el video se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento”, expresa el comunicado del equipo.

La semana pasada Haas anunció el fichaje de Mazepin, de 21 años, con un contrato de "varios años" para disputar la Fórmula 1 a partir del próximo Mundial, donde será compañero del alemán Mick Schumacher.

A la espera de posibles consecuencias, el piloto ofreció sus disculpas: "Me gustaría disculparme por mis acciones recientes, tanto por mi comportamiento inadecuado como por haberlo publicado en redes sociales. Siento la ofensa que he provocado y la verguenza causada al equipo Haas de F1. Como piloto de Fórmula 1, debo subir el nivel y sé que he decepcionado a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto".