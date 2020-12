Se lanza un nuevo espacio político en Coronel Rosales

Somos Rosales es un nuevo espacio político en Coronel Rosales que se posiciona poco a poco de cara a los comicios legislativos de 2021.

Busca dar respuestas a una serie de situaciones que, según sus integrantes, no han sido canalizadas a lo largo del tiempo.

Con el aval provincial del Frente Renovador, en la figura del diputado Pablo Garate, una de las primeras instancias fue reunirse con los vecinos del postergado emprendimiento de casas de Luz y Fuerza III, cuya documentación se encuentra en el Instituto de la Vivienda bonaerense.

Tras extensas reuniones vía Zoom, herramienta obligada en época de pandemia, los representantes del partido analizan, además, otros temas de fondo inherentes al quehacer productivo del distrito y no dejan de lado cuestiones propias del Concejo Deliberante, hoy con una mayoría absoluta por parte del oficialismo.

Uno de sus referentes, Enrique Moreno, ex concejal por el PJ-Frente para la Victoria (2005-2009) y director de Deportes (1996-2003), dijo que “hacía 11 años que no estaba en la política y este 2020 tan particular, con la pandemia, a mucha gente y a mí nos ha hecho reflexionar sobre cosas que se pueden mejorar y otras en que los vecinos no se ven representados por algunos espacios activos de la política local. Por eso, decidimos conformar este espacio, que recién está empezando con las complicaciones de la época de la emergencia sanitaria”.

En torno al CD y en base a su experiencia, dijo que “es muy complicado tener una mayoría absoluta porque directamente se hace lo que decide el Ejecutivo. No tiene autonomía propia, las cosas no se discuten y todo es muy monotemático. Por eso, nuestra idea es presentar una alternativa para participar con otro espacio y que se produzca el debate de las diferentes posiciones que, en definitiva, enriquecerán cada uno de los temas”.

Consideró que “en estos últimos años, la política ha sido muy mezquina: están siempre los mismos actores y creo que es necesario abrir el abanico”.

Mencionó que una de las primeras acciones fue encontrarse con los preadjudicatarios del Plan de Viviendas de Luz y Fuerza III. “Los vecinos plantearon sus inquietudes y el diputado Garate trajo algunos datos del Instituto de la Vivienda donde el expediente está detenido desde agosto de 2015. Al parecer, hay algunas novedades alentadoras respecto a la posibilidad cierta de ejecutar en el corto plazo los primeros inmuebles para los vecinos afectados”.

La cuestión fue fuertemente planteada en el nuevo espacio por Alejandro Aparicio, quien también forma parte de Somos Rosales. Al respecto, el profesional en Psicología dijo que siempre participó en política, mediante foros y charlas de salud, pero “ahora es una buena opción para procurar soluciones para muchas áreas. Hace años que se tapan baches y no hay ideas claras, planes ni estrategias”.

“Lo que sí existen son egos, todas cuestiones individuales y no se piensa en trabajar para la gente”, agregó.

En tanto el contador Gabriel Arce, también integrante de la nueva agrupación, sostuvo que “estuve 20 años fuera de la ciudad y cuando volví me di cuenta que siempre sigue lo mismo. Necesitamos una renovación. No puede estar todo pendiente de dos o tres nombres. La política necesita un oxígeno”.

“Realmente aspiro a la realización de acciones positivas. Tenemos un espacio sumamente diverso, con gente de todos los rubros”, dijo, al tiempo que puntualizó como una de los problemáticas más importantes del momento, la situación vinculada con los afiliados al IOSFA y, dentro de ello, a los pagos demorados de los ayudantes terapéuticos.

Por su parte, Mariana Mesa, ama de casa y ex militante de la Cámpora, se mostró sumamente satisfecha por el armado del nuevo grupo de trabajo y dijo que “si bien tenemos diferentes ideologías, podemos unificar criterios y empezar a dar respuestas válidas. Somos muchas las personas involucradas en este proyecto, de diferentes áreas, y todas pensamos que si se pone verdadera voluntad, se pueden encontrar soluciones”.

A nivel local, sostuvo que “está todo mal. Están (por el resto de los espacios) en una posición muy cómoda. No construyen. Se necesita demostrar que, con gestión, se pueden hacer las cosas bien. Por supuesto que habrá trabas. Pero hay que acortar la burocracia. Nosotros tenemos muchas ideas porque cada uno, desde su experiencia, aporta iniciativas creativas”.