Luego de cerrar la participación en el Tres Naciones con un empate ante Australia (16), el entrenador del seleccionado argentino de rugby habló de manera abierta después de una semana muy especial para Los Pumas.

El DT albiceleste habló de todo lo que vivió el plantel desde el domingo pasado: las críticas por el homenaje a Maradona, los tuits de algunos de sus jugadores, el vestuario, el mal año para el rugby argentino por episodios de violencia y algunas intimidades dentro del equipo.

"Fue una semana muy difícil desde el domingo para acá. Fue una montaña rusa emocional. El grupo se sintió muy unido. El miércoles vivimos una noche muy linda donde los chicos le hicieron regalos a integrantes del staff y después la entrega de camisetas la hicieron los que no estaban dentro de los 23. Fueron cosas muy lindas", dijo el coach argentino.

Rodrigo Bruni y una de fútbol para ganar la disputa.

Luego del escándalo por los tuits la UAR suspendió y revocó la capitanía de Pablo Matera. La medida también alcanzó a otros jugadores importantes en el plantel como el segunda línea Guido Petti y el primera línea Santiago Socino.

"El rugby está haciendo una autocrítica tremenda con el programa Rugby 2030, de conflictividad, de género. Nos equivocamos, hacemos macanas pero todo el tiempo nos anclamos en el propósito y en intentar hacer las cosas bien. Quizás como hablamos de valores cuando te equivocás te caen un poco más duro. Estamos tratando de mejorar las cosas que se hacen mal en los clubes, en el seleccionado. Hemos pedido disculpas", reconoció.

Matera no oculta su emoción tras el partido y ante el saludo de Nicolás Sánchez.

Luego del encuentro se vio una escena que mucho impacto: el saludo de Nicolás Sánchez a un emocionado Pablo Matera.

"A Nico (Sánchez) le agradecí. Todas las cosas que dijo fueron con propósito, estuvo súper atento al más mínimo detalle, cuando uno se caía se encargaba de levantarlo. A todos los líderes le estoy agradecido. Cuando tenés a los líderes así, el resto del equipo camina", dijo Ledesma.

En el partido despedida ante Australia se vio lo mejor de la mística y empuje del equipo argentino.

El debutante Domingo Miotti, quien reemplazó a Nicolás Sánchez.

"Es impresionante cómo los chicos iban cargando las pilas. Nos nutrimos de la energía que el grupo generaba hacia adentro y nunca más cierto que en esta semana. Hoy era justo si lo ganábamos. Habíamos preparado muchas cosas esta semana y queríamos jugar más. Justo había hablado con Bauti (Delguy) que hacía mucho que no metía un try. El equipo se siente muy cómodo defendiendo y con estas condiciones no nos sentíamos muy en peligro. En el entretiempo los chicos nos hicieron saber que la pelota estaba muy difícil. Era cuestión de ir buscando los espacios libres, ir a disputar y tener territorio más que posesión. Con la cantidad de penales que nos cobraron fue difícil.

Dos debuts

La jornada dejó los primeros partidos en el seleccionado argentino para el apertura Domingo Miotti y el tercera línea Francisco Gorrissen.