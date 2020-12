Amnistía: "Terminar un año difícil con un reconocimiento a las mujeres es una gran noticia"

La titular de Amnistía Internacional de Argentina, Mariela Belski, afirmó hoy que terminar un año difícil para la Argentina con un reconocimiento a las mujeres como la sanción de la legalización del aborto, es una gran noticia" y destacó que si mañana esto es ley "tendremos una mejor democracia".

Belski, quien participa de los actos y la vigilia que se realiza en torno al Congreso donde se debate la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dijo a Télam que "hace muchos años que venimos trabajando para esto, estamos muy expectantes".

"Creemos que el Gobierno no hubiera mandado este proyecto sabiendo que iba a perder" dijo Belski y destacó: "En el Senado no se rechazó ningún proyecto en lo que va del año y creemos que no va ser este".

Para la titular de Amnistía, "mañana cuando este proyecto sea ley vamos a tener una mejor democracia, un mejor país para nuestros hijos y nuestra juventud" y añadió que esto será "un reconocimiento para las mujeres que estuvieron esperando muchos años".

Belski aseguró que fue un año muy difícil para la Argentina y terminarlo con este reconocimiento para las mujeres "es una gran noticia" al tiempo que destacó que "también será muy importante para la región". (Télam)