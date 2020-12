Fidel Pintos, un porteño de ley

José Valle (*) / Especial para “La Nueva.”

Fidel Pintos nació el 28 de agosto de 1905 en el porteñísimo barrio de Belgrano, barriada de studs y casitas bajas. Hincha desde la cuna del Club Defensores, a los 14 años comenzó a trabajar como empleado en el Banco Holandés y a los 19 ocupó un cargo en las oficinas del Correo.

Empezó a estudiar teatro con el recordado actor uruguayo Domingo Sapelli.

Mientras tanto, se ganaba la diaria presentando cantantes y orquestas en los cafetines y allí nació la sanata, el mismo Fidel lo explicaba: “Un día me había quedado sin material y no pude menos que anunciar una glosa. Cuando en la sala no se escuchaba el zumbar de una mosca comencé a decir cualquier cosa: ‘Suena un tango / y mientras un tango suena / como una condena / que va llegando / a los corazones / la mina canta / por eso, hummmm, claro / el farol ji snif, snit, nummm / el bandoneón’. Fue algo bárbaro: la gente no entendía nada —muchos corrieron a pedirme la letra—, pero lo había dicho con tanta convicción que la cosa no disgustó a nadie. Esa fue la primera vez, alguien dijo entonces que yo hacía sanata, y la cosa quedó así...”.

Como compositor se destacan sus obras “Te vi partir”, con versos de Oscar Rubens que, en 1937, le grabó Hugo Del Carril con la orquesta de Joaquín Mora y “Vamos corazón”, en colaboración con Juan José Guichandut y letra de Carlos Bahr, que registró Osvaldo Fresedo con Roberto Ray; “Una copa más” en colaboración con Manuel Ceferino Flores y letra de Carlos Bahr; con Luis Rubistein “Náufrago”; y “Lamentos”, música que comparte con Guillermo Cavazza (letra de José Bruhn).

Empezó su historia en el teatro en pequeñas obras, hasta convertirse en figura, su mayor éxito fue la obra "Malena luce sus pistolas" (1947), junto a Alberto Castillo, Tita Merello, Pedro Quartucci, y Blanquita Amaro, un sainete lírico de la revista de Carlos A. Petit, estrenada en el Teatro Casino. Trabajó en las principales salas: el Teatro Maipo, el Casino, el Comedia, el Nacional, y en cabarets como Marabú, Tronío y Tabarís.

Su debut cinematográfico se dio en el año 1948, en la película "Novio, marido y amante", dirigida por Mario C. Lugones según el guión de Julio Porter sobre la obra teatral "Mademoiselle Ma Mère", de Louis Verneuil, que se estrenó el 22 de enero de 1948 y que tuvo como protagonistas a Enrique Serrano, Tilda Thamar, Tito Gómez y Miguel Gómez Bao.

Participó en 36 filmes más, destacando su actuación en "Alma de bohemio" dirigida por Julio Saraceni, con guión de Rodolfo Sciammarella y Carlos A. Petit que se estrenó el 24 de agosto de 1949 y que tuvo como protagonistas a Alberto Castillo, Lilian Valmar y Lalo Malcolm; "Ritmo nuevo, vieja ola" dirigida por Enrique Carreras según el guión de Julio Porter que se estrenó el 19 de agosto de 1965 teniendo como protagonistas a Mercedes Carreras,

Ángel Magaña, Lolita Torres, Jorge Salcedo y Tita Merello; "El bulín" ,dirigida por Ángel Acciaresi, sobre el guión de Luz Tambascio según la idea original de Salvador Valverde Calvo que se estrenó el 12 de junio de 1969 y que tuvo como protagonistas a Norman Briski, Beatriz Bonnet, Susana Campos, Javier Portales, Eddie Pequenino, Vicente Rubino y Juan Ramón; "El hombre del año", dirigida por Kurt Land, sobre el guión de Nicolás Sarquís y Jordán de la Cazuela según la obra "El señor Donat se niega a morir", de Bella Kollar, que se estrenó el 19 de noviembre de 1970 y que tuvo como protagonistas a Alberto Olmedo, Olga Zubarry, Ricardo Castro Ríos y Javier Portales y "Los caballeros de la cama redonda", película cómica argentina, con Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Chico Novarro, Tristán, Adolfo García Grau, Mimí Pons, Mariquita Gallegos y Marcos Zucker, estrenada el 22 de marzo de 1973.

En 1950, en la legendaria Radio Callao, dio vida a los personajes, Churrinche y Mesié Canesú, su primer gran éxito radial: un modisto afrancesado y bastante chanta, de léxico rebuscado y cursi y una irrefrenable tendencia a dar consejos absurdos. Canesú pasó de Callao a Radio Splendid, se emitió durante ocho años y cesó el día en que falleció su libretista, Manuel Meaños. Todavía se recuerdan las palabras de despedida del modisto a sus imposibles admiradoras: "besitos, besitos a todas ¡leonas mías!".

En 1959, en el histórico programa "Calle Corrientes", que se emitía por Splendid los sábados de 13 a 15, alumbró a otro de sus personajes radiales más populares, Placé, un porteño simpático, burrero de alma, que siempre tenía la "precisa" pero que nunca salía de perdedor, y que solía decir: "yo fumo un paquete de rubios y otro de negros. Para cambiar de tos, ¿sabés?".

Llegó a la TV con "Viva contento", por Canal 7 en 1962, participó en "La baranda" (1969) y llegaron dos programas históricos creados por Gerardo y Hugo Sofovich "Operación Ja Ja", en el viejo Canal 11 (donde interpretaba al profesor Fidelius y el peluquero Don Mateo) y "Polémica en el bar".

Cierta vez le preguntaron qué era más difícil, ¿hacer drama o comedia? y respondió magistralmente: "uno pica una cebolla y se pone a llorar; tráigame usted una hortaliza que me haga reír".

Fue un profundo admirador de Enrique Santos Discépolo, siempre recordaba con cariño la siguiente anécdota: "Estábamos haciendo una obra en el teatro Politeama, y yo hacía el papel de un tipo muy erguido, que se llamaba Wunderbar. Una noche, durante una escena en que yo le gritaba en sanata y él se arrugaba cada vez más ante mí hasta quedar en cuclillas, me miró para arriba y —saliéndose del libreto— me dijo: *Che, ¿no me alquilás un agujero para vivir?* Obviamente, no pude seguir con la letra".

En el año 1970 obtuvo el Premio Martín Fierro a la mejor labor humorística en televisión.

También fue muy amigo de Alberto Olmedo, lo protegía y aconsejaba y el Negro, además del afecto que le tenía, lo admiraba profundamente, tenían una relación paternal.

Fidel le vendió a Olmedo su primera casaquinta de fin de semana -dándole las llaves antes de empezar a hablar de plata- y fue el padrino de bautismo de Javier, el cuarto de los hijos del Negro, la madrina fue la bella y talentosa Susana Brunetti, que falleció con apenas 32 años, un 20 de junio de 1974.

El año 1974 lo encuentra protagonizando en televisión "Polémica en el bar" y en el teatro Astros "La revista de oro", con un elenco de lujo: Nélida Roca, Susana Giménez, Jorge Porcel, Alfredo Barbieri, Don Pelele y Vicente Rubino, entre otros, y en cine había estrenado las películas "Intimidades de una cualquiera", dirigida por Armando Bó, protagonizada por Isabel Sarli y Jorge Barreiro y "Los vampiros los prefieren gorditos", dirigida por Gerardo Sofovich, junto a Jorge Porcel, Javier Portales, Dorys del Valle, Mariquita Gallegos, Adolfo García Grau, Elizabeth Killian, Nelly Lainez, Chico Novarro, Julio López y Alfonso Pícaro.

* El autor es historiador del tango, escritor y productor cultural.