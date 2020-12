Luceros presentó "Chau Sofía", el segundo corte de su nuevo disco

La banda bahiense Luceros el Ojo Daltónico presentó Chau Sofía, el segundo corte de su nuevo disco A lo Bonzo.

El tema se puede escuchar en Spotify y el video oficial se puede ver en YouTube.

"Chau Sofía no es precisamente una despedida, es el viejo y conocido ”tomatelas”; un chau que nos posiciona en veredas opuestas a un tópico lamentablemente tan antiguo y moderno a la vez, reciclado de distintas formas y hartamente citado (aún en estos tiempos) bajo frases tan nefastas como típicas que aún resuenan ampliamente en el imaginario colectivo de gran parte de la sociedad. Cuestión de piel o 'no lo conozco pero me cae mal'", explicó la banda en sus redes sociales.

Y agregó: "Podemos decir sin miramientos, lisa y llanamente, que la canción habla del prejuicio. Es un punk rock con tintes californianos, guitarras ligeras como motosierras y una base de bajo y batería que encuentra el cenit antes de los estribillos, acompañando probablemente la frase más significativa de toda la letra 'sería más simple perderse y nunca hablar de amor': una declaración de principios más del desencanto que de la heroicidad… Todo un leitmotiv de la resignación".

Vale recordar que el mes pasado Luceros presentó Alunizando, el primer corte de A lo bonzo, y La Nueva. tuvo un mano a mano con dos de sus protagonistas.