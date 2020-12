Tensión en la ruta 229 en medio del conflicto con los trabajadores municipales

Una tensa situación se vivió sobre el mediodía de hoy en la ruta 229, a la altura de Villa General Arias, cuando llegaron dos camiones (con tres ocupantes cada uno) de una empresa bahiense contratada por el municipio para realizar la recolección de residuos domiciliarios, y su paso fue impedido por un grupo de trabajadores de la comuna, a pesar del fuerte dispositivo desplegado por la Policía.

Un panorama similar se vivió anoche, cuando también la firma intentó, sin fortuna, cumplir con la tarea asignada por la Municipalidad. Todo ello, se desarrolla en el marco del conflicto que mantiene el Sindicato de Trabajadores Municipales con el Departamento Ejecutivo, por diferencias en los pagos de bonificaciones, y que se inició hace ya 21 días, con lo cual se generó la acumulación de residuos en la vía pública y la formación de basurales.

Cerca de las 11 de hoy, efectivos policiales estaban apostados en el destacamento Vial, en el ingreso a la ciudad por la ruta 229, a la espera de las unidades provenientes de Bahía Blanca, con la idea de escoltarlos para garantizar la prestación dentro de la ciudad. El grupo GAD, en tanto, se encontraba a la altura del ingreso a Villa del Mar.

No obstante, apenas dos kilómetros más adelante, se encontraron con una treintena de trabajadores dispuestos a impedir el paso de los camiones.

Allí se entrevistaron con los jefes policiales y finalmente se determinó que la empresa contratada regrese a su punto de origen para evitar algún tipo de confrontación.

"Tenemos nuestro servicio de recolección y es muy eficiente. No vamos a permitir que lo privaticen. Esta empresa no va a pasar a la ciudad. Nosotros defendemos nuestros puestos de trabajo", afirmó Marcelo Sottile, secretario general del STM.

Agregó que "estamos dispuestos a levantar la basura que está en las calles, siempre y cuando nos paguen el bono de fin de año y el aguinaldo. Después seguiremos con el paro hasta que se resuelvan las diferencias".

En tanto el comisario inspector Gustavo Cheppi, a cargo de la superintendencia región sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dijo que "la presencia de los trabajadores de Coronel Rosales ha impedido nuevamente que la firma bahiense se acerque al distrito y para no confrontar a la gente de Bahía Blanca con los empleados rosaleños, desde la Superioridad se decidió que estas unidades regresen a su punto de partida".

"También entendemos que se iba a complicar realizar la tarea de recolección en el interior de la ciudad porque se necesitaba un acompañamiento constante en todo el trayecto. Ahora el Ejecutivo con las autoridades policiales tendrán una reunión para determinar cómo continúa este tema. Se necesita un acuerdo entre las partes para que la empresa bahiense pueda trabajar sin inconvenientes. Desde el sector gremial se dijo que no iban a agredir a los empleados de la firma privada ni tampoco a hacer nada en contra de los camiones, pero sí que les iban a impedir el paso".

"De todos modos, pensábamos que hoy, en comparación con lo que pasó anoche, la firma de Bahía iba a poder ingresar para hacer la recolección. Pero no fue así. Y para evitar algún problema o poner en riesgo a algunas de las partes, se dispuso que la contratista no cumpla por el momento con la labor asignada", dijo, tras lo cual se observaba (foto) cuando los transportes giraban a la altura de Villa Arias para emprender su regreso.

Uset: "Nos están pidiendo un acto ilegal"

Mientras tanto el intendente Mariano Uset indicó que "seguimos apostando a la institucionalidad. Hicimos un contrato. Ayer comenzaba el servicio y con claros gestos violentos, un grupo de representantes de los trabajadores municipales interceptaron los camiones y no dejaron que se cumpla con la tarea".

"Tras más e 20 días que el Sindicato no deja trabajar a los empleados, nosotros tenemos la urgencia de encontrar la solución porque se está provocando un gravísimo problema a los vecinos. Y ya no pasa por llegar a un arreglo con el STM. Lo que nos están pidiendo es prácticamente cometer un acto ilegal, que es implementar una bonificación de una manera que la ley no lo prevé. Lo único que ofreció es hacer un cuarto intermedio para trabajar tres días, liquidarse los sueldos y volver al paro".

"No hay voluntad ni buena fe en las negociaciones. Estamos tirando por la borda todo el esfuerzo que se hizo en materia sanitaria. Hicimos la denuncia ante la Justicia y en el Ministerio de Trabajo pedimos que se declare la recolección como una tarea esencial porque tiene ver con la salud pública. Por ahora, seguimos sin respuesta. Parece que todos se pusieron de acuerdo", puntualizó el jefe comunal.

Mesa de diálogo

Por su parte, los concejales del Frente de Todos, Rodrigo Sartori y Luis Coca, junto a Gustavo Mazzaferro, secretario general de la CGT, presentaron una nota en la comuna, dirigida al intendente, para que se convoque a una mesa de diálogo, con el fin de encontrar una solución urgente al diferendo municipal, en beneficio de los trabajadores y la comunidad rosaleña.

