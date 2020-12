La UE aprueba su primera vacuna en medio del temor por una nueva cepa del coronavirus

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

La Unión Europea (UE) autorizó hoy la distribución de su primera vacuna contra el coronavirus, la desarrollada por Pfizer/BioNTech, lo que habilitará el mayor proceso de inmunización en la historia del bloque, mientras Europa y el mundo están en vilo por la aparición en Inglaterra de una nueva cepa más contagiosa del virus.



"La Agencia Europea de Medicamentos evaluó esta vacuna minuciosamente y concluyó que era segura y eficaz contra la COVID-19. A partir de esta evaluación científica, procedimos a su autorización en el mercado de la Unión Europea", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien precisó que las primeras aplicaciones de la vacuna se efectuarán entre los próximos 27 y 29 de diciembre.



Escasas horas antes, mientras el mundo superaba hoy los 77 millones de contagios acumulados y las muertes llegaban a 1,7 millones, el ente regulador de la UE, la Agencia Europea del Medicamento, aprobaba el uso de la vacuna y reconstruía la esperanza del bloque.



"Por el momento, no hay pruebas que indiquen que esta vacuna no funcionará contra la nueva cepa" de coronavirus detectada en el Reino Unido, agregó la directora general de la EMA, Emer Cooke, citada por la agencia AFP.



La reunión en la que la EMA tomó la decisión, inicialmente prevista para el 29 de diciembre, fue adelantada por la presión de Alemania y otros países que buscaban la rápida aprobación para iniciar el complejo proceso de vacunación masiva de sus poblaciones y sumarse a Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Arabia Saudita, Israel, Singapur y Suiza, que ya autorizaron la vacuna Pfizer-BioNTech y pudieron iniciar las campañas de vacunación.



En simultáneo, el Gobierno británico convocó a una reunión de crisis hoy luego de que Francia cerrara sus fronteras a los arribos desde el Reino Unido para impedir la llegada de la nueva cepa del virus que circula por Londres y el sudeste de Inglaterra, lo cual desató temores de desabastecimiento en territorio británico.



Además, España, Portugal, Canadá, India, Hong Kong, Rusia, Marruecos y Polonia se sumaron hoy a una larga lista de países, la mayoría de ellos europeos, aunque también lo hicieron Argentina, Perú, Colombia y Chile, en América; o Israel, en Medio Oriente; que prohibieron los vuelos a ese destino.



Si bien el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades comunicó hoy que infecciones de la nueva variante ya fueron reportados en Islandia, Dinamarca y Países Bajos, y citó informes de prensa que también hablan de contagios en Bélgica e Italia, no los confirmó.



En el caso de Suecia, el Gobierno anunció hoy que, además del Reino Unido, desde esta medianoche también regirá el cierre de su frontera con Dinamarca por razones sanitarias, luego que se detectaran casos del virus modificado.



"La restricción tiene como objetivo evitar que los daneses vengan a Suecia a hacer compras, ya que las tiendas están cerradas de lado danés", sostuvo el ministro del Interior sueco, Mikael Damberg, en conferencia de prensa, sobre la medida adoptada por Dinamarca durante las fiestas navideñas ante la segunda ola de contagios.



Suiza, por su parte, agregó hoy una cuarentena retroactiva de diez días para los llegados de Sudáfrica, donde también se informó de otra alteración en el virus.



En Italia, con la prohibición de los desplazamientos entre las 20 regiones del país, se inician hoy las nuevas restricciones dispuestas por el premier Giuseppe Conte para restringir la movilidad durante Navidad y Año Nuevo, y tratar de evitar una tercera ola de coronavirus tras las fiestas.



En Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, con casi 17,9 millones de casos y 317.858 muertes, el presidente electo Joe Biden se preparaba hoy para recibir la primera dosis de una vacuna en un evento televisado como parte de una campaña para convencer a la población de que la inmunización es segura, en medio de su mayor pico de infecciones.



Esto ocurrirá el mismo día en que una segunda vacuna contra el virus, de la farmacéutica estadounidense Moderna, comenzó a arribar y a ser administrada a trabajadores esenciales a todos los estados del país, sumándose a la de Pfizer-BioNTech y reforzando el arsenal de Estados Unidos contra la pandemia de Covid-19.



Entretanto, en Rusia, mientras los fabricantes de la vacuna Sputnik V y la farmacéutica sueca AstraZeneca firmaron hoy un memorándum de cooperación durante una videoconferencia encabezada por el presidente de Rusia, Vladmir Putin, se informaba un nuevo récord de contagios (29.350) en medio de una segunda oleada de casos y con la resistencia de las autoridades a imponer un nuevo confinamiento generalizado para proteger la economía.



En paralelo, en Israel, un hombre de 74 años que fue diagnosticado con la Covid-19 el mes pasado murió a finales de noviembre por reinfección de una cepa diferente del coronavirus, revelaron hoy las pruebas recolectadas por el centro médico Sheba, el más grande de Israel.



Hasta el momento se identificaron cinco cepas principales de coronavirus, y las pruebas genéticas del hospital revelaron que la segunda infección era de una cepa diferente, replicó la agencia Sputnik.



Corea del Sur, por su parte, anunció hoy que prohibirá las reuniones de más de cuatro personas en la capital, en un nuevo esfuerzo por atajar una oleada epidémica que tiene los hospitales colapsados, y tras registrar 24 fallecimientos por coronavirus, la cifra más alta en el país asiático desde el inicio de la pandemia, y 926 casos, informó la agencia Yonhap.