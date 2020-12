¡Confirmado! El mexicano Sergio Pérez tendrá "alas" la próxima temporada

Finalmente, y después de varios meses de especulaciones, el mexicano Sergio Pérez fue presentado hoy como piloto titular de Red Bull para la temporada 2021 de Fórmula 1, en reemplazo del tailandés Alex Albon, quien pasará a ser piloto tester.

Para Checo, de 30 años, reciente ganador de su primer gran premio en la máxima (triunfó en Sakhir), será su segunda experiencia en un equipo grande de la parrilla, tras la efímera y poco feliz aventura en McLaren en 2013.

Además, Pérez, quien será compañero de equipo del holandés Max Verstappen, integrará su cuarta estructura desde su debut en la máxima, tras haber debutado en Sauber y luego, hasta la última temporada, haber competido en Racing Point, anteriormente Force India.

"Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos y actuaciones relevantes hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para asociarse a Max en 2021… Alex seguirá siendo una parte importante de nuestro equipo como piloto de prueba y reserva con un enfoque clave en el desarrollo de 2022 y nos gustaría agradecerle por su arduo trabajo y contribución", explicó Christian Horner, responsable de la escudería de la bebida energizante.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.



I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C