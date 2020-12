“Maxi Tunessi es un todoterreno, un terrible jugador”

Por Sergio Daniel Peysse / speysse@lanueva.com

“Es un jugador versátil, valiente, un todoterreno…”

Así comenzó la charla con Sergio Storm, actual DT de las categorías 2007 y 2008 de su queridísimo club Liniers, quien tuvo el placer, tal cual aclara, de haber dirigido al delantero y goleador de Villa Mitre en el presente Federal A, que sigue estando en boca de todos después de convertir un hack trick en el último clásico frente a Olimpo.

Sí, Maximliano Tunessi, de él se trata…

Maxi, nacido el 31 de julio de 1990, debutó en la Primera de Independiente de Río Colorado cuando recién había cumplido 17 años, de la mano del técnico Eduardo Labiano y frente a Deportivo Roca (empate 1-1) por el torneo del Interior 2007.

Le llevó más de una temporada afianzarse en el fútbol mayor, hasta que el “Pety” Storm, recordado volante del “Chivo” a fines de la década del ´80, se hizo cargo de la dirección técnica del plantel superior del rojo, a principios de 2009.

Ahí explotó “Soplito”, como lo conocen en su ciudad, apodo al que Maxi jamás hizo referencia en el mundo tricolor, al que se vinculó hace poco más de dos años.

“En ese 2009 lo dirigí en el torneo local y también en el Argentino C, y la rompió toda. Ese año salimos campeones de la Liga de Río Colorado, y él, junto a su primo Lucas Millán, fueron los goleadores del campeonato oficial. En el Regional también hicimos un campañón, llegando a tercera fase, cuando nos eliminó Huracán de Ingeniero White (1-1 en la ida y 3-2 en la vuelta)”, contó, con cierta nostalgia, el “Pety” Storm.

“Mirá, Maxi en Villa Mitre juega en una posición diferente a la que lo hacía en ese Independiente. Yo lo había ubicado de volante por derecha, para que siempre tenga la cancha de frente y te mate en velocidad arrancando desde atrás, que era su característica más saliente cuando era un pibito. En ese puesto rindió muchísimo, marcó un montón de goles, casi siempre quedando mano a mano con los arqueros”, recordó Storm, bahiense, zurdo, ex enganche, punta o carrilero formado en la escuela futbolística albinegra.

“¿Qué más puedo decir? Un terrible jugador, que ahora como punta definido consiguió más aplomo, con más personalidad y muy seguro de si mismo. Puede jugar en cualquier posición, más atrás, de referente de área; su polifuncionalidad lo ha convertido en un enorme futbolista”, agregó con más elogios.

Maxi con la 10 de Independiente. Un proyecto que dio sus frutos.

“Es muy profesional y tiene la cabeza puesta en el fútbol. Además es un ser humano fenomenal y viene de muy buena familia. Igualmente su presente no es ninguna casualidad, porque en 2017 fue goleador de la Copa Argentina reforzando a Sol de Mayo de Viedma”, continúo.

“Además de condiciones, siempre tuvo eso que todo jugador desea para triunfar: ganas, sacrificio, voluntad, compromiso y hambre de gloria”, destacó.

--Aún con 30 años, ¿está a tiempo de “picar” a otro nivel?

--Hoy tendría que estar actuando en una o dos categorías más arriba. No sé porque no se le dio, tal vez no ha tenido la suerte de estar en el momento justo y en el lugar indicado, pero es un delantero que creció mucho; es picante y muy buen definidor. Su momento me sorprendió para bien, es un orgullo ver que es figura en casi todos los partidos. Tiene 30 años, es cierto, pero creo que está pera pegar un salto. No sufrió lesiones graves, se vive cuidando y es un gran profesional.

“Pety”, hoy radicado en Tornquist, fue a jugar a Río Colorado en 1990 y se quedó a residir en esa ciudad hasta 2015, pasando como jugador por casi todos los equipos de esa Liga además de Deportivo Patagones y Unión de Allen.

En la Primera de Liniers jugó entre 1986 y 1991, con un breve lapso intermedio por Argentino del Sur de Gaiman, en 1989.

--En tu época en el “Chivo”, ¿cuál era el compañero con características similares a las de Tunessi?

--Marcel Suay era un volante determinante, con mucha astucia y muy vertical. Y un delantero veloz como Tunessi era Carlitos Yulita, un extremo peligroso que tranquilamente pudo haber jugado a otro nivel.

Tripleta. Sergio Martínez, Silvio Mosegui y Storm jugaron para los veteranos de Liniers.

--La última: ¿por qué a Maxi le dicen “soplito”?

--Porque cuando arrancó en Primera era flaquito, livianito, que te convenía voltear antes de tiempo, porque si lo dejabas arrancar lo terminabas sufriendo.

“Te comentó algo más: dice que es hincha de River, pero en realidad su corazón es de Gimnasia La Plata, que no te mienta. Una vez le regalé un pantalón del “Lobo” y estaba chocho; seguro lo debe tener todavía”.