Facundo Tello, positivo de Covid, ya lleva 12 días aislado y sin poder dirigir

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Entre este viernes y el lunes venidero se disputará la segunda fecha de las Zonas Campeonato y Complementación de la Copa Maradona, que organiza AFA, y entre los árbitros designados para controlar los 12 partidos no aparece el bahiense Facundo Tello, quien se encuentra aislado en un hotel de Buenos Aires desde el preciso momento que se enteró que es positivo de coronavirus.

El referí de nuestra ciudad, después de haber dirigido en Barranquilla (Juniors-Unión La Calera de Chile, el jueves 26 de noviembre por Copa Sudamericana), partió hacia Cochabamba, Bolivia, para ser parte del VAR en el encuentro entre Jorge Wilstermann y Libertad de Paraguay, que pitó su coterráneo Patricio Loustau el miércoles 2 de diciembre por Copa Libertadores.

“Facu” fue hisopado, con resultado negativo, en cada uno de los lugares por los que pasó, pero al regresar al aeropuerto internacional de Ezeiza y pisar suelo argentino, se dio cuenta que había perdido el olfato y que el pequeño malestar que había evidenciado en la city colombiana parecía no tener relación con las altas temperatura y un supuesto golpe de calor.

Al hisoparse por precaución, el jueves 3, dio positivo de COVID e inmediatamente quedó aislado y sin contactos en el hotel que contrata AFA para los árbitros en pleno centro porteño.

“Siempre estuve bien de ánimo y de salud, nunca evidencié otros síntomas y solo perdí el olfato algunos días. No puedo salir de la habitación, me dejan la comida en la puerta y, en el espacio que me queda a ambos costados de la cama, cumplo con las rutinas de ejercicios que me manda el Profe”, le comentó Facundo a La Nueva.

Aunque no sabe dónde, cuándo y cómo se contagió, el estudio que le efectuaron a su llegada a la Argentina arrojó como resultado que venía incubando el virus desde hacía algunos días.

Lo raro, y por suerte, es que sus colegas (Pato Loustau, Fernando Rapallini, con quien compartió la sala de VAR, Andrés Merlos, Julio Fernández y Ezequiel Brailovsky) no se contagiaron y fueron sus contactos estrechos.

Como él mismo asegura, hace 3 meses que viene viajando de un lugar a otro, subiendo y bajando de los aviones, caminando por distintos aeropuertos y dirigiendo partidos todas las semanas, por lo que siempre estuvo expuesto y propenso a que le pase lo que finalmente le sucedió.

El colegiado surgido en la ABA, primer árbitro bahiense en convertirse en internacional, le adelantó a este medio que no perdió peso, que no necesita tomar medicamentos (lo controla constantemente el médico de AFA, Jorge Vega) y que continúa con la dieta equilibrada en proteínas y vitaminas.

El sábado 5, Tello estaba designado para pitar Patronato-Vélez, por la sexta y última fecha de la fase de grupos, pero al no poder ir fue reemplazado por Darío Herrera.

Es decir que este, el que viene, será el tercer fin de semana consecutivo que “Facu” estará sin dirigir.

Bueno, pero el viernes, después de 14 días de encierro, ya estará en Bahía otra vez, junto a su familia, a la que más extrañó en este tiempo que pasó entre cuatro paredes.