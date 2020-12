Investigan en el Penna el caso de una mujer que no fue atendida y murió

El director del Hospital Penna, Gabriel Peluffo, contó esta tarde por LU2 que empezaron una investigación interna para saber lo que pasó con una mujer que no fue recibida anoche al ser llevada por una ambulancia del servicio de emergencias Siempre y terminó internada en el Hospital Eva Perón de Punta Alta, donde falleció hoy.

Marta Escobar, hija de la mujer fallecida, también habló con la radio para explicar lo que pasó. Escobar contó que la ambulancia del 107 fue a la casa alrededor de las 19 de ayer, ya que su madre tenía un dolor en el abdomen, y que tras revisarla y darle morfina, decidieron que tenían que llevarla a un centro de salud por el cuadro que presentaba.

Según Escobar, desde la ambulancia empezaron a gestionar el ingreso a un hospital y terminaron trasladándola al Penna, a pesar de que no había camas, porque la situación era de gravedad y necesitaba que la atendieran.

"Fuimos hasta el servicio del Penna. Estuvimos esperando en la parte administrativa, decían que no había camas, pasó una hora, pasó una hora y media, seguía sin haber camas", relató la mujer.

Escobar cuenta entonces que para trasladar a su madre a otro hospital tenían que firmar el rechazo en el Penna, pero ninguno de los médicos que estaba en el lugar quiso hacerse cargo.

Sobre esto, Peluffo aclara que al ser un caso en el que se necesitaba cirugía, la que tendría que haber firmado el rechazo era la cirujana de guardia, pero que en ese momento estaba operando en el quirófano. Igualmente, admite que otros de los médicos podría haberse hecho cargo del asunto ante la urgencia.

"Los chicos de la ambulancia le dieron la mejor atención que pudieron —sigue contando Escobar—. Hablé con seguridad, con los chicos de la ambulancia, en medio de las llamadas. Necesitaban la negativa para poder llevarla hasta allá. Llamé a la Policía porque no estaba recibiendo la atención que necesitaba".

La mujer cuenta que, finalmente, llegaron casi a la medianoche al Hospital Eva Perón, casi cinco horas después de haber llegado la ambulancia a su casa y con un cuadro de salud que se iba agravando cada vez más. Esta mañana, además, hizo una denuncia contra las autoridades del Penna.

Por su parte, Peluffo cuenta que "en el momento que llamó la gente del 107, se le informó que no había lugar. La guardia estaba completa. Además de eso, venia con un problema quirúrgico y la cirujana de guardia estaba en el quirófano. No la podía atender y la llevaron al Penna igual".

"Estamos en plena investigación al respecto —agrega el directivo—. Estuvimos hablando con la gente que participó, que estaba de guardia, hay horarios que no coinciden. Pero no quiero abrir juicios. No se actuó de la manera correcta, más allá del resultado lamentable. Lo que falla es el sistema, más allá del Hospital Penna: la paciente llegó y sabían que no había camas".

"Estamos tratando de ver lo que pasó, fallaron los registros de las camas que mandamos tres veces por día a la Municipalidad", sostuvo Peluffo.

"Hay que ver si hay responsabilidades de los que estuvieron en la situación y ver qué decisión tomar. No es una situación agradable, no quiero defender lo indefendible ni hacer acusaciones, se está investigando y hay una denuncia en el medio. Sería indigno decir que las cosas no fallaron, pero queremos ser los más justos posibles con todos", cerró el médico.