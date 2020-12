Richotti dijo lo suyo en las redes y Jasen cerró una etapa

Luego de una nueva derrota de Palencia el bahiense Nicolás Richotti no ocultó su fastidio.

Tras la caída de su equipo como local ante Breogán por 76 a 65, por la fecha 8 de la liga española de ascenso LEB Oro, el escolta se descargó en Twitter contra uno de los árbitros.

"Independientemente del resultado, hoy durante el partido, un árbitro me dijo `esto no es la ACB´. No sabía que fuese un condicionante haber jugado en ACB. Lo que más me duele es que eso pueda perjudicar al equipo", escribió Nico.

Richotti aportó 9 puntos, un rebote y 2 asistencias para Palencia, que sumó hoy su tercera caída consecutiva y se ubica 4º con 3 ganados y 5 caídas.

Jasen se desvinculó

El alero bahiense Juan Ignacio Jasen ya no forma parte del plantel de CB Jairis, equipo con el que había comenzado a competir este año en la LEB Plata.

Juani (35 años) decidió alejarse del equipo al mismo tiempo que lo hizo otro de los veteranos, Álex Gómez-Arrones (33).

Si bien no trascendieron los motivos específicos o si es algo definitivo, medios periodísticos de Murcia sugirieron que bien pudieron dar un paso al costado por el flojo presente del equipo, que marcha último en el grupo Este con un lastre de 5 derrotas consecutivas.

Jasen había formado parte del proceso del ascenso desde la Liga EBA. El jugador surgido en Alem disputó 5 partidos en los que promedió 20,4 puntos, 4,2 rebotes, 1 asistencias, 0,8 recuperaciones y 8,6 de valoración en casi 26 minutos por encuentro.