Abuso sexual: podría archivarse la causa contra un funcionario

La causa judicial en la que se investiga a un alto funcionario de Minoridad en Tres Arroyos, denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal contra una joven con quien mantenía una relación informal, podría archivarse a raíz de que los resultados de la pericia psicológica a la denunciante “no fueron concluyentes”.

Además la fiscal del caso, Natalia Ramos, hasta ahora no pudo recolectar prueba suficiente para acusar del delito al agente sindicado, que en su momento también prestó servicio en Bahía y al que no se identifica por no haber imputación formal en su contra.

Así lo informó la doctora Ramos, al mando de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 tresarroyense, quien adelantó la posible realización de un nuevo peritaje a la supuesta víctima de las violaciones denunciadas en septiembre en aquella ciudad.

La diligencia se repetiría porque la denunciante manifestó que hubo “animosidad” por parte de la psicóloga de la Asesoría Pericial bahiense a cargo de la entrevista a principio de noviembre, según afirmó la titular de la UFIJ especializada en delitos sexuales y violencia de género.

Al respecto se analiza la posibilidad de que la eventual segunda pericia se lleve a cabo en otro departamento judicial, como por ejemplo Azul o La Plata, donde la chica mayor de edad residía hasta antes de la denuncia.

“Esto es lo único que queda por hacer como posible en la causa, pero no se va a concretar este mes porque todavía estamos en cuarentena y apenas conseguimos turno para lo urgente. Esto, realmente, no tiene la urgencia como para solicitar turnos excepcionales con los que hoy nos manejamos”, consideró Ramos.

“Hay pericias que son concluyentes (en cuanto a la materialidad y autoría de un delito), pero el resultado de esta no lo es”, aseguró.

“Evaluaremos cuáles son los pasos a seguir para continuar con la investigación y lograr una imputación o, si no es así, disponer el archivo del expediente”, continuó.

Separado del cargo

Como consecuencia de la denuncia, la autoridad del Servicio Zonal de Minoridad de Tres Arroyos fue desplazada de su cargo y se le prohibió el contacto con niños, niñas y adolescentes hasta que la Justicia resuelva su situación procesal.

El 6 de septiembre pasado, la joven se presentó en la Comisaría de la Mujer tresarroyense y dijo haber sido violada por el funcionario. Los hechos habrían ocurrido dos días antes.

“Es un hecho que se dio en el marco de la privacidad. Se ordenaron medidas de protección a la denunciante. Ella y el denunciado tenían una relación informal desde hacía unos meses, y en ese contexto se encontraron la noche del episodio. Se veían, pero no eran una pareja estable”, expresó Ramos en octubre.

La joven denunció que hacía aproximadamente 3 meses que “se veía de manera esporádica, sin tener una relación estable” con el hombre, de más de 50 años, quien después de un tiempo -contó- comenzó a ser “más posesivo” con ella.

“Siempre le dejé en claro que no quería una relación formal y varias veces le pedí que no fuera tan posesivo”, narró la denunciante.



“La situación comenzó a volverse cada vez más incómoda, entonces el jueves (3 de septiembre) decidí que le iba a dejar en claro que quería una relación abierta. Me pasó a buscar aproximadamente a la 0.30 del viernes, fuimos a su departamento y, cuando le manifesté que quería una relación abierta, se puso raro y comenzó a decirme que nadie iba a amarme y cuidarme como él”.

En ese marco tuvieron relaciones consentidas pero en un momento -según la denuncia- ella dijo basta y él insistió. La chica se encerró a llorar en el baño y él le pidió perdón y le dijo que estaba arrepentido.

A raíz de que la denunciante había discutido con su madre unos días antes, dijo que se vio obligada a quedarse en el departamento del sujeto, pero tuvieron un nuevo incidente, que la llevó a denunciarlo.

“El jueves había discutido con mi mamá y no quería regresar a mi casa, por eso decidí quedarme a dormir en su departamento después de que él me convenciera al prometerme que eso no se iba a repetir”, se indicó en la presentación.

“Me estás usando como un envase”, le dijo la denunciante

La denunciante declaró que la noche en cuestión volvió a la cama “para dormir y, cuando quise darme cuenta, él estaba arriba mío, me sostenía de los brazos y me inmovilizó. Le decía 'me estás usando como un envase'”.

Dijo que el hombre la penetró, eyaculó sin usar preservativo y luego le dio “las pastillas del día después” para evitar un posible embarazo.

“En todo momento le decía 'no quiero', 'no quiero que me toques', pero hacía caso omiso. Como tiene una hija de mi edad, le dije 'Mirá si esto que me hacés se lo hicieran a tu hija'”.

“Antes de dormirme me preguntó miles de veces '¿Mañana te despierto como a vos te gusta?', y le respondí que no, que no volvería a verme. Cuando me desperté, a la mañana, él estaba arriba mío y ya estaba penetrada. Después me llevó a mi casa”.

Luego la joven le contó lo sucedido a una amiga y, por recomendación de un operador de la línea 144, se presentó en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos para ser examinada porque “no se sentía bien”.