”La pandemia continúa y soy una persona de riesgo, por eso decidí alejarme de Sporting”

Rodolfo “Fito” Cuello dejó de ser el técnico de Sporting. ¿Cómo?, ¿que pasó, si el entrenador bahiense tenía asegurada la continuidad al frente del primer equipo rojinegro para el inicio del próximo torneo de la Liga del Sur, previsto para el primer fin de semana de marzo de 2021?

“Fue una decisión difícil de tomar, pero fue absolutamente personal, yo decidí renunciar al cargo por ciertas cuestiones que venía evaluando desde hacía un tiempo”, confirmó, a modo de anticipo, el DT de 42 años, quien enseguida se refirió a la principal y única razón por la que se alejó de la entidad puntaltense.

El 13 de octubre de 2019, “Fito” sufrió un infarto cardíaco, le colocaron un stent para reemplazar a una arteria tapada y antes de la intervención se enteró que presentaba una diabetes avanzada y descontrolada.

Aunque su salud no se deterioró en ningún momento, el orientador estuvo obligado a modificar sus hábitos de vida, y a extremar al limite los cuidados cuando hace ya casi 9 meses se desató la pandemia y se multiplicaron los contagios masivos de coronavirus.

Pese a que en las últimas semanas los casos de Covid-19 disminuyeron considerablemente, el ex volante de la '78 de La Armonía sigue siendo una persona de riesgo, y estar en contacto con un grupo de gente, sea al aire libre o no, puede dejarlo en peligro en caso de contagiarse.

“El cardiólogo me anticipó: `por más que estés bien de salud y de ánimo, no podés estar entreverado entre 40 jugadores, dando una charla en un vestuario o compartir objetos que por ahí no fueron desinfectados´. Entonces reaccioné, pensé, y antes de que suceda eso, preferí hablar con el presidente (Néstor Hernández) y comunicarle mi determinación de dar un paso al costado. No quise causarle un trastorno al club, y menos que menos ser egoísta o actuar como un nene caprichoso”, contó.

“Los dirigentes habían iniciado un sondeo para el armado del próximo plantel, estaban evaluando las condiciones para lo que vendrá en 2021, pero la pandemia no desapareció y eso es lo que me tenía preocupado. Me iban a empezar a preguntar por ciertos futbolistas, se iban a activar los entrenamientos, ¿y si se da un brote como sucedió en Europa y me tengo que quedar en mi casa? Creo que no están dadas las condiciones para estar al frente de un plantel con la intensidad, la responsabilidad y el compromiso que siempre elijo para dirigir”, sentenció el DT de “Larmo” entre 2009 y 2013.

“Si en pleno campeonato aparece otra ola de contagios y no puedo seguir dirigiendo, Sporting tiene que salir a buscar a un entrenador que no armó el plantel y que se tiene que adaptar a un cierto estilo de juego en plena competencia, y eso no lo consideré justo”, subrayó.

“Después del infarto, a la semana, ya estaba al frente del equipo otra vez, pero en este caso dependo de la pandemia, tengo que extremar las medidas y los cuidados para prevenir un posible contagio. El fútbol siempre fue importante en mi vida, pero hoy estoy valorando mi salud más que nunca”, agregó.

—Alguien me comentó que te llamaron de La Armonía, que tu ida de Sporting se debió a que habías iniciado gestiones con tu querídisimo club de la V azulada. ¿Es cierto?

—Para que quede claro, de Sporting me fui a mi casa, y cuando ciertos amigos y ex compañeros míos que hoy están trabajando con el fútbol en La Armonía se enteraron, me fueron a buscar para ofrecerme ciertas propuestas que todavía estoy analizando con gusto y mucho orgullo.

“Cuando les expliqué la decisión que había tomado, ellos mimos me insistieron a que no baje los brazos, a que no me podía quedar sin dirigir y mucho menos desligarme del ambiente del fútbol de un día para otro. No dejo de dirigir porque estoy desganado o la salud no me lo permite, porque del corazón me encuentro muy bien y los estudios me dieron perfectos para poder hacer vida normal, pero me tengo que cuidar del Covid y eso es lo que me hace replantear ciertos proyectos que tengo en mente”.

—¿Cuáles por ejemplo?

—En La Armonía están laburando fuerte Diego Sanhueza, el “Cucha” Durán y Damián Véjar, y ellos me quieren sumar a ese grupo de trabajo para organizar y catapultar el fútbol de la institución. No sé que cargo podría ocupar, pero en caso de no dirigir podría ser una especie de coordinador; veremos, está muy frío todavía.

“Fito” venía colaborando con el club de sus amores vendiendo rifas, cobrando entradas y llevando adelante la “Peña Turco Apud”, donde todo lo que se recauda es para que La Armonía siga creciendo a nivel social, deportivo e institucional.

“Mi idea es dar una mano como entrenador, porque si pasa algo y me tengo que encerrar otra vez, atrás mío hay amigos y colaboradores identificados con los colores que tranquilamente pueden dirigir al equipo de Primera división. Eso es importante, porque en caso de que yo tenga que faltar, el club no tiene q salir desesperado a buscar un técnico a otro lado”.

En caso de que Cuello se convierta en el DT del primer equipo albiazul, que es lo más seguro, reemplazará a Mauro Brunelli, quien había llegado a un acuerdo para continuar en el club antes de que se desate la pandemia.

“A Mauro no lo echaron, que eso quede claro. Le explicaron cual era la idea del club al momento que yo había dejado Sporting. Le dijeron que me querían sumar, que era un viejo anhelo de la subcomisión de fútbol y lo entendió. Se fue en buenos términos y con todo claro”.

—Entonces vas a ser el DT, no des más vueltas.

—Ja,ja... No está definido. En La Armonía cuento con ciertas atribuciones que en Sporting o en otro club no podría llegar a negociar jamás. En caso que en algún momento me tenga que quedar en mi casa, que no pueda ir a los entrenamientos y deba manejar ciertas cuestiones desde afuera, puedo confiar tranquilo en gente que jugó conmigo y que conozco desde hace muchísimos años. Eso me plantearon ellos, y a mi me pareció una medida acertada; estaré rodeado de gente que me puede reemplazar en cualquier momento del año y del campeonato.

—En condiciones normales, sin pandemia, ¿hubieses continuado en Sporting?

—Sin ninguna duda.

“Los riesgos de un posible contagio estarán dirigiendo a un equipo u otro, aunque en Sporting, en caso de no poder ir, el club reestructuraría la pirámide de técnicos y por ahí uno de inferiores pasaría a mi lugar. En ese caso dejaría a una categoría sin entrenador en medio del campeonato, generándole al club un trastorno organizativo. Entonces, ¿para qué arriesgar? En La Armonía está todo el circo armado y yo me sumo para dar una mano, y todos saben que mi idea es ir como DT”.



La decisión más difícil

“Fito” reconoce que nunca estuvo entre la espada y la pared como en este caso, donde la mente obliga más allá que lo que dicta el corazón al momento de tomar semejante decisión.

En Sporting dirigió 37 partidos durante 2019 (24 victorias, 3 empates y 10 derrotas) y se consagró campeón del torneo Apertura.

“En Sporting estaba muy cómodo, es un club de Primera y el día a es muy llevadero; no te hacen faltar nada e institucionalmente se encuentra a otro nivel. Es un placer trabajar ahí”, contó el del barrio Richieri, quien también vivió en la zona de Kilómetro Cinco, San Martín, Noroeste y Vista Alegre, donde reside desde 2008.

“La pandemia me pegó fuerte, me hizo pensar en ciertos replanteos, entre ellos esta decisión de dejar Sporting, que lo hablé largo y tendido con mi familia. Ellos me quieren ver bien y ahora hacen fuerza para que me sume a La Armonía, que es el club de todos los Cuello...(risas)”, resaltó.

“Antes de dar ese paso, quiero estar bien de salud, como ahora, y después ver. Estaré a disposición de La Armonía para lo que necesite”, detalló quien también fue DT de Huracán (2014), Liniers (2015) y Libertad (2016-2017) en el ámbito local.

—¿Cómo tomó la gente de Sporting la decisión que adoptaste?

—Los dirigentes se sorprendieron, no lo esperaban, pero lo entendieron. Incluso me aclararon que el técnico iba a ser yo, que ahora tenían que salir a buscarme un reemplazante. Es más, mi amigo el “Chicha” Nieto me admitió: “si mañana aparece un DT no quiero que creas que ya lo teníamos hablado”. Sporting debe empezar de cero con la búsqueda de un cuerpo técnico.

“Soy responsable y no puedo empezar y después tener que decir que no voy porque hubo un rebrote, sobre todo cuando arranque el frío y tengas que dar una charla en el vestuario. ¿Y si llueve una semana seguida? Hay que entrenar en un gimnasio, un lugar cerrado, entonces para evitar todo eso, decidí darle vía libre a Sporting para que busque otro entrenador”, indicó Cuello, quien pasó el feriado largo en Monte Hermoso junto a su familia.

“Estuve en una casa en el Faro, no fui al centro y aproveché al máximo la playa. Tengo que tener mucho cuidado con mi trabajo (distribuidor de carne), sobre todo cuando visito a algún cliente en su negocio. Entro con barbijo y guantes, tomo el pedido, hago el remito o la factura y me voy; menos de 2 minutos. Extraño las charlas de fútbol, el ida y vuelta sobre algún tema interesante, pero no puedo, que se le va a hacer...”, reconoció el también formador con pasado en Vista Alegre (1999 a 2003, infantiles) y La Armonía (2006-2008, menores).

“Hace poco iba a empezar el gimnasio, pero aparecieron los rebrotes y el cardiólogo me aconsejo entrenar al aire libre, caminar y trotar, así que hago entre 10 y 12 kilómetros todos los días. A veces quiero prenderme en algún picadito, ir a tirar magia...(risas), pero tiene que ser una cancha al aire libre”.

Partidos. Dirigió "Fito" en Sporting durante 2019. Consiguió 24 éxitos, 3 empates y 10 derrotas, festejando el título del torneo Apertura. Su coeficiente en puntos: 72,97 %.