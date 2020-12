Buscan a joven que ingresó con su kayac a un lago artificial de un country de Escobar

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Un joven de 23 años que había desaparecido esta madrugada de las aguas de un lago artificial situado dentro de un country del partido bonaerense de Escobar, no pudo ser hallado por buzos tácticos y personal de Prefectura, quienes mañana a primera hora retomarán la búsqueda, informaron fuentes policiales.



Guido Orlando, del barrio porteño de Caballito, ingresó al lago con un kayac junto a un grupo de amigos quienes estaban de visita en el country Puertos del Lago, situado en avenida de los Lagos y acceso a El Cantón. en Escobar.



Personal de Prefectura rastrilló durante toda la jornada la extensa laguna del country a bordo de gomones, apoyados por buzos tácticos y perros, sin resultado positivos.



Testigos del hecho aseguraron al canal de noticias TN que Guido se metió sin salvavidas a bordo de un kayac recreativo, que es una embarcación mucho más estable que un kayac común y que no esta diseñada para recorrer grandes distancias.



Según las fuentes, el joven había concurrido al country para participar de un asado en la casa de un conocido e ingresó al agua junto a varios amigos, pero nunca salió.



Tras la denuncia al 911, la policía de Escobar concurrió al lugar donde una de las guardavidas del barrio privado declaró que “un grupo de jóvenes se metió en el lago y que uno de ellos no salió”.



La búsqueda continuará a partir de las primeras hora de mañana con varios efectivos policiales, de bomberos y de brigadas especiales de Prefectura Naval



Interviene en el hecho, como averiguación de paradero, personal de la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Zarate-Escobar.