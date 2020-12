Protesta de artistas frente al Concejo Deliberante

Un grupo de artistas realizó esta tarde una protesta y una batucada en la vereda del Concejo Deliberante en reclamo a la forma que en que se ejecutó el presupuesto 2020 del área de Cultura y pidiendo la renuncia de la funcionaria que está a su cargo, Morena Roselló.

La manifestación se produjo mientras Roselló explicaba en el legislativo los detalles de cómo se ejecutará el presupuesto el año que viene.

"No podemos ingresar por razones sanitarias y la sesión no está siendo publicada a través del canal del Concejo. Como todos los años, venimos a presenciar la presentación del presupuesto del área de Cultura, que no contempla no solo un ajuste de acuerdo a la inflación, sino que tampoco lo que no se ha ejecutado durante este año. Venimos a dar visible el reclamo del sector", dijo uno de los manifestantes, Nicolás Fernández.

“Parece que no están interesados en escucharme”, dijo la funcionaria al comenzar su presentación ante los concejales.

Morena Rosselló aseguró que Cultura tiene una partida de 463 millones de pesos para 2021.

Hace unos días, la compañía teatral bahiense Impro Delivery hizo una canción pidiendo renuncias en la Secretaría de Cultura.