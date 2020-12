Fórmula 1: Bottas encabezó el 1-2 de Mercedes en Yas Marina y Fernando Alonso se dio el gusto

El finés Valtteri Bottas encabezó fue el encargado esta vez de encasillar en lo más alto a la escudería Mercedes, tras quedarse con el mejor trabajo de la jornada de ensayos del Gran Premio de Abu Dhabi, último capítulo de la temporada 2020 de Fórmula 1.

Mejorando en más de un segundo lo hecho en la primera sesión por el holandés Max Verstappen (Red Bull), Bottas recorrió los 5,554 km de extensión del trazado Yas Marina en 1m 36s 276, para así culminar al tope del registro de tiempos.

Flames from the back of Kimi Raikkonen's car brought a temporary halt to FP2 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/cY1qi7Cr6d

Al término de la sesión, Mercedes copó la primera plana con el inglés Lewis Hamilton, retornando a la competición (se ausentó del pasado gran premio por COVID-19), y quedando a 203 milésimas de su compañero de equipo, justo por delante de Verstappen, tercero a más de 7 décimas.

Alex Albon (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Renault), Sergio Pérez (Racing Point), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (Renault) y Lance Stroll (Racing Point), completaron los mejores 10.

En la parte final de la segunda y última sesión, el finés Kimi Raikkonen despertó las alarmas tras una llamarada de fuego que salió de sus escapes tras la rotura del impulsor Ferrari del Alfa Romeo, circunstancia que no pasó a mayores.

SOUND UP 🔊@alo_oficial rips around the Yas Marina Circuit in his championship winning R25! 🔥#SkyF1 | #F1 | #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/36QjRl82s5