Tras el éxito de "Hill House", llega la serie de terror "La maldición de Bly Manor"

La maldición de Bly Manor, serie de terror sobrenatural que llega este viernes a Netflix como segunda entrega de la antología iniciada por la exitosa La maldición de Hill House, promete atrapar otra vez a los fans del género con "una conexión entre una historia de amor y una historia de fantasmas".

Así lo afirmaron en diálogo con Télam los creadores de la aterradora saga, el director y "showrunner" Mike Flanagan y el productor ejecutivo Trevor Macy, dos años después del estreno de "Hill House", que en aquella oportunidad sirvió como "una vía para discutir el trauma familiar, la muerte, el duelo y la pérdida" a través del género de terror.

"Esta vez no quise hacer exactamente lo mismo", señaló Flanagan, quien para los nueve episodios de "Bly Manor" eligió trabajar sobre la novela Otra vuelta de tuerca, del escritor estadounidense Henry James, para "explorar un romance gótico y escapar de los temas" que había abordado en la temporada previa.

La nueva propuesta de Flanagan cuenta la historia de Dani Clayton (Victoria Pedretti), una joven maestra estadounidense que en los 80 viaja a Inglaterra, donde es contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) como institutriz de sus sobrinos, Flora y Miles; dos hermanitos huérfanos que viven en una mansión aislada al cuidado de la ama de llaves, el chofer y la jardinera de la casa.

Pero los niños no solo sufrieron la pérdida de sus padres, sino también la muerte de su niñera anterior en circunstancias misteriosas y que nadie parece querer explicarle a la protagonista, quien desde el principio percibe un clima y presencias tenebrosas que rondan la finca.

"Bly Manor" cuenta en su elenco con caras ya conocidas para quienes vieron "Hill House", como las de Pedretti, Thomas y los actores Oliver Jackson-Cohen y Katie Parker, y a los que se suman nuevos nombres, como los de T'Nia Miller y Rahul Kohli.

Télam: ¿Cómo abordaron una historia romántica que se desenvuelve en medio de una mansión embrujada?

Mike Flanagan: Creo que cuando pensás en la palabra "romance" en su sentido contemporáneo puede sonar cursi y meloso, pero en la versión de Henry James el romance significa emociones extremas, pasión, pérdida, arrepentimiento, y creo que esa conexión entre una historia de amor y una historia de fantasmas fue el aspecto más interesante de esta temporada.

T: ¿La temática y la estética "ochentosa" es uno de esos elementos que le dieron un giro a la historia?

MF: Sí, la historia fue adaptada tantas veces que hubo que buscar cómo abordarla de una forma novedosa. Me encantó poder situar esta historia en los ochenta, no solo por la música, la moda y la estética visual, sino también —y esto va a sonar muy conservador—, por hacer una historia sin teléfonos celulares. Los celulares son lo peor que pudo haber pasado, son muy difíciles de incluirlos en un guion. Me encantó hacer una pieza de época por un montón de motivos, pero uno de los más importantes fue poder encajar a los personajes dentro de una estética interesante sin que tuvieran que sacarse un teléfono celular del bolsillo.

T: Parte del elenco de "Hill House" participó nuevamente con ustedes en esta entrega, ¿por qué tomaron esa decisión?

Trevor Macy: Una vez que decidimos que sabíamos que íbamos a hacer algo diferente, empezamos a hablar sobre cómo podíamos hacer que se sintiera alguna continuidad. Y parte de eso fue aprovechar la riqueza de actores que teníamos en "Hill House", pero dándoles algo fresco y diferente para hacer. Así que ocupan lugares diferentes y en distintos roles, y hacer eso fue muy entretenido y esperamos que sea entretenido para los fans también.

T: ¿Cómo influyó esa relación previa con el elenco en el resultado de "Bly Manor"?

MF: Con muchos de estos actores la relación es más profunda que solo por su paso por "Hill House", así que hay algo familiar que formamos a lo largo de los años con ellos y el equipo, en los que realmente confiamos. Trabajar juntos es como estirar diferentes músculos y explorar diferentes rincones del talento de esta gente maravillosa con la que colaboramos una y otra vez. Y balancearlo con nuevas caras también lo hace emocionante, produce una sensación de descubrimiento.

T: ¿Qué momento creen que está viviendo el género de terror en la industria de las series?

TM: Es un tema del que hablamos mucho, yo pienso que si hacés algo bueno, la gente va a verlo. El horror estuvo de moda, no lo estuvo, fue ofensivo, pero lo que le da forma a las tendencias o comienza con lo que percibimos como una tendencia es algo que realmente es bueno y que le interese a la gente. Y cuando estás tratando con el miedo, y especialmente cuando lo podés combinar con lo emocional, ahí es cuando empieza a sentirse como una tendencia.

T: En este tiempo extraño y angustiante por la pandemia, ¿creen que una historia como la de "Bly Manor" adopta nuevos sentidos?

MF: Creo que tanto "Bly Manor" como "Hill House" tratan temas que siempre van a ser relevantes, como la ansiedad, el encierro, sentirse amenazado y sentir que necesitamos las conexiones con nuestros amigos y familias. Este año los niveles de ansiedad están por el techo, estamos lidiando con el horror, la tensión y la incertidumbre en un nivel que no tiene precedentes en nuestras vidas, así que creo que cualquier cosa que toque ese tema y que fomente la empatía y aunque sea una pequeña dosis de coraje, es algo que la gente va a buscar más que nunca.

TM: Creo que muchas veces existe el prejuicio de que cuando los tiempos que corren son aterradores, no queremos mirar una serie o una película de terror. Si podemos experimentar algo un poco aterrador y eso nos hace mucho más valientes, quizás pueda ayudar en este momento.