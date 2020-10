"Lo que vote la Federación no representará a la mayoría", dijo Marcelo Pallotti

El básquetbol argentino buscará hoy sábado un nuevo horizonte y esquema de cara al futuro, cuando la Confederación Argentina (CABB) proceda a la votación de reforma de su estatuto.

El proyecto ya fue aprobado por FIBa. a fines de julio pasado y difundido a las federaciones y asociaciones para su análisis.

“Lo que se va a definir es un sistema de conducción del básquet reglamentado. Estará avalado por un estatuto donde el presidente va a decidir los caminos a seguir. Hoy está en manos del presidente de la CABB el futuro de todo el básquetbol, tanto el profesional como el amateur”, dijo Marcelo Pallotti ante la consulta de “La Nueva.”.

“Hay cosas que van a cambiar. Al principio había resistencias, la más grande en la parte asociativa, porque dejarán de ser sujetos políticos para ser sujetos deportivos. Veremos cómo avanzan estos cambios. Que siempre son resistidos pero necesarios”, agregó.

“A lo que apuntan es a federalizar mucho más el básquet, que haya mayor cantidad de jugadores. (Fabián) Borro lo ha dicho: necesitamos más jugadores para que la nómina se multiplique".

Consultado respecto de cuál será el impacto del cambio de estatuto para el básquetbol asociativo, Pallotti dijo que todavía no se conocen los pormenores.

“No sabemos cuál será el cambio definitivo que propondrá el estatuto. Será un cambio y habrá que ver de qué manera nos adaptamos y formamos parte. A veces los cambios no están comunicados como se debería para saber hacia dónde van... Supongo que será para mejor”, afirmó.

Como ya anticipamos, una de las propuestas es crear un nuevo modelo de categoría para el tercer escalón del profesionalismo. El mismo fusionaría el Torneo Federal con la Liga de Desarrollo (juveniles de la Liga Nacional).

“A lo que apuntan es a federalizar mucho más el básquet, que haya mayor cantidad de jugadores. (Fabián) Borro lo ha dicho: necesitamos más jugadores para que la nómina se multiplique. Entonces habrá que abaratar costos a nivel CABB para que los clubes incorporen jugadores. Supongo irá por ese lado”, afirmó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"La respuesta de los clubes fue unánime: están de acuerdo con el estatuto y señalaron a favor la mayoría de los puntos. Marcaron dos o tres relacionados con tema asociativo y federativo para trabajar un poco más".

“Desde nuestro lugar lo que cuestionamos es por qué ahora, por qué en este momento se decide la reforma cuando no se pueden hacer reuniones presenciales que permitirían repreguntar, por ejemplo. Por qué con un mundo tan revolucionado se gestionan estos cambios ahora”, se preguntó el presidente de la Asociación Bahiense.

Pallotti agregó que los clubes bahienses hicieron una revisión del proyecto y que en general hubo consenso.

“Como presidente puse el estatuto en manos de los clubes. Ellos hicieron el análisis. También se pusieron abogados para que estudien la reforma. La respuesta de los clubes fue unánime: están de acuerdo con el estatuto y señalaron a favor la mayoría de los puntos. Marcaron dos o tres relacionados con tema asociativo y federativo para trabajar un poco más. Esa carta se firmó por todos los clubes y se envió a la CABB. Hasta ahí llegó todo lo que teníamos para aportar”, sostuvo.

Pero existe un trasfondo polémico detrás de la jornada de hoy entre la ABB y la Federación de Buenos Aires.

"Lo que vote mañana (por hoy) la Federación de Provincia de Buenos Aires no representará a la mayoría sino a una minoría formada por el presidente".

“El problema es que hace una semana la Federación generó una reunión para nombrar los representantes ante la CABB en esta reunión extraordinaria (de hoy). Pero la hizo con tres asociaciones que están del lado del oficialismo de la Federación, que apoyan al presidente (Miguel) Chami. Las otras no fuimos invitadas y somos 16...”, dijo.

“El presidente dice que no fuimos, pero la verdad es que nadie nos invitó. Armaron una reunión en la que votaron y hasta pusieron un resultado de 8 a 1, cuando en realidad participaron sólo tres asociaciones, rompiendo así todas las obligaciones del estatuto”, agregó.

Pallotti es el candidato de la oposición para el recambio de autoridades en la FBPBA.

“Lo que vote mañana (por hoy) la Federación de Provincia de Buenos Aires no representará a la mayoría sino a una minoría formada por el presidente. Que a su vez es el vicepresidente de la CABB. Es tremendo lo que está pasando en la Federación... No hubo elecciones en mayo, no se presentó memoria y balance... Es increíble lo que está pasando”, concluyó.